Sabotor ucrainean deghizat în băbuță, prins la Moscova când voia să arunce în aer mașina unui șef de companie strategică

18-09-2025 | 22:58
sabotorul babuta
FSB

Un sabotor ucrainean deghizat într-o băbuță a încercat să asasineze pe șeful unei companii rusești din domeniul apărării, a afirmat joi serviciul de securitate FSB din Moscova.

FSB a publicat o fotografie a bărbatului, îmbrăcat cu o bonetă și ținând un baston, după ce acesta a fost arestat împreună cu o echipă formată din două femei care, potrivit Serviciului Federal de Securitate, ar fi fost implicate în operațiunea comandată din Ucraina, scrie The Telegraph.

Agenția a publicat și imagini de pe camerele de supraveghere în care sabotorul îmbrăcat în fustă se deplasează cu dificultate printr-o parcare din fața unei companii din domeniul apărării, a cărei denumire nu a fost precizată, unde zăbovește lângă un SUV negru.

Individul deghizat în băbuță a pus un dispozitiv exploziv pe mașină, a afirmat FSB, după ce l-a luat dintr-o ascunzătoare dintr-un cimitir, pusă de complicii săi.

sabotorul babuta

Imaginile arată apoi arestarea sa, cu doi bărbați care îl urmăresc și îl doboară la pământ. Apoi se vede o femeie arestată într-un alt loc.

FSB a transmis că suspecții, care au fost acuzați de pregătirea unui atac terorist și deținerea ilegală de arme, acționau la ordinele Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.

Cele două femei, născute în 1994 și 2006, ar fi monitorizat rutele și programul zilnic al victimei înainte de tentativa de asasinat. În filmul difuzat de FSB, toate cele trei suspecte arestate spun că s-au alăturat unei „organizații teroriste”.

Bomba din icoană

La începutul acestei săptămâni, FSB a mai arestat o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, acuzată că a detonat o bombă de-a lungul căii ferate transsiberiene: „În august, urmând instrucțiunile primite de la inamic, suspecta a creat un dispozitiv exploziv artizanal... l-a plasat pe șinele de cale ferată și l-a detonat. Ea a filmat momentul exploziei cu camera telefonului și a trimis videoclipul ca raport către superiorul său pentru a primi o recompensă”, a precizat FSB într-un comunicat.

Luni, FSB a anunțat, de asemenea, arestarea unei femei ruse în vârstă de 54 de ani care a încercat să arunce în aer sediul agenției din Crimeea, purtând o icoană umplută cu explozibili.

Femeia a fost reținută în fața clădirii din Sevastopol, purtând icoana, care, potrivit FSB, era umplută cu 1 kg de TNT, operațiunea fiind considerată ca parte a unui complot ucrainean.

Cronologia atentatelor ucrainene pe teritoriul Rusiei

Ucraina a fost acuzată de mai multe asasinate pe teritoriul Rusiei de la începutul războiului în 2022.

În decembrie anul trecut, generalul-locotenent Igor Kirillov a fost ucis de explozibili ascunși într-un scuter electric în timp ce părăsea un bloc de apartamente. Ar fi cel mai înalt oficial militar ucis în afara zonei de luptă.

Vladlen Tatarsky, un cunoscut blogger militar rus, a fost ucis la Sankt Petersburg în aprilie 2023, după ce i s-a înmânat ceea ce se crede că era un bust al său. Pachetul a explodat într-o cafenea deținută de Yevgheni Prigojin, fostul șef al Wagner, ucigându-l pe Tatarsky și rănind alte 24 de persoane.

În august 2022, Daria Dughina, fiica filosofului rus Alexander Dughin, a fost ucisă de o bombă plasată pe mașină.

Sursa: Telegraph

Etichete: Rusia, Ucraina, atentat, sabotaj,

Dată publicare: 18-09-2025 22:48

