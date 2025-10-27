Ce spune un oficial francez despre atacatorii reţelei feroviare din Franța: „Au vizat camerele prin care se trag cablurile”

Traficul trenurilor de mare viteză (TGV) a fost puternic perturbat în sud-estul Franţei încă de luni dimineaţă, de la ora 6:00, după un „probabil act de vandalism” care a avut loc la sud de gara din Valence.

Numeroase legături feroviare au fost anulate şi s-au înregistrat întârzieri importante pe parcursul întregii zile, relatează Le Figaro.

Traficul urma să revină la normal la ora locală 21:00, mai devreme decât se preconiza iniţial, potrivit ministrului transporturilor, Philippe Tabarot.

Serviciul feroviar va fi „încă afectat” până la ora 21:00, luni, apoi circulaţia va fi „aproape normală”, a precizat membrul guvernului.

Traficul va fi „complet normal” începând de marţi dimineaţă, a precizat el.

„Toate persoanele afectate vor fi despăgubite, este cel puţin ceea ce se cuvine”, a asigurat ministrul Philippe Tabarot.

Ce s-a întâmplat

„În noaptea de 26 spre 27 octombrie, în jurul orei 4 dimineaţa, linia de mare viteză sud-est (LGV sud-est) a fost afectată de un incendiu provocat la cablurile de semnalizare şi comunicaţii în sudul oraşului Valence”, a declarat Ministerul Transporturilor într-un comunicat.

Incendiul a fost descoperit luni dimineaţa devreme de agenţii SNCF Réseau. În total, 16 cabluri au fost avariate şi trebuie înlocuite pe o lungime de 25 de metri, a precizat compania, în special cablurile de fibră optică.

Atacatorii au vizat „camerele prin care se trag cablurile”, a declarat Frédéric Guichard, directorul operaţiunilor SNCF Réseau Sud-Est, într-o conferinţă de presă organizată în apropierea locului sabotajulu.

Este vorba despre nişte „cutii” din beton din care sunt trase cablurile de fibră optică pentru a fi conectate la reţea.

Un incident suplimentar s-a produs luni dimineaţă, în jurul orei 6:30, în apropiere de Bollène (Vaucluse), ca urmare a unui furt de cabluri.

Recunoscând „vulnerabilitatea” reţelei feroviare franceze, care se întinde pe aproape 28.000 de kilometri, Philippe Tabarot a felicitat echipele SNCF Réseau pentru intervenţia rapidă, care a permis reluarea parţială a traficului încă de luni seara.

„O sută de milioane de euro sunt investiţi în fiecare an” pentru îmbunătăţirea sistemelor de supraveghere a reţelei, a precizat ministrul.

Consecințe

De la ora șase dimineaţa, luni, au avut loc numeroase anulări de trenuri şi întârzieri de până la şapte ore pe linia de mare viteză (LGV) Sud-Est.

Ministerul Transporturilor a declarat că „aproximativ o sută de trenuri TGV erau afectate” luni de anulări totale, parţiale sau întârzieri, în cazul tuturor „celor trei operatori prezenţi pe această linie de mare viteză: SNCF Voyageurs, Trenitalia şi Renfe”, iar aceşti „trei transportatori comunică clienţilor planul de transport adaptat”.

În timp ce SNCF şi ministerul au menţionat iniţial o revenire la normal marţi „dimineaţa”, Philippe Tabarot a anunţat în jurul orei locale 17:00 că traficul va fi „aproape normal începând cu ora 21:00” încă de luni seara.

Numeroase trenuri între Paris şi Marsilia, Montpellier sau Nisa au fost anulate luni sau deviate pe o linie clasică, care la rândul ei a fost perturbată din cauza unui tren defect.

În schimb, perturbările nu au afectat linia dintre Paris şi Lyon.

Duminică, liniile din sud-vest au fost puternic perturbate din cauza unei pene de curent. În total, 9 trenuri au fost anulate, dintre care două TGV, iar altele au suferit întârzieri de până la şapte ore.

Iniţial încredinţată brigăzii de investigaţii din Romans-sur-Isère, ancheta se află acum în mâinile secţiei de investigaţii din Grenoble, a declarat jandarmeria din Drôme pentru AFP.

Fără a preciza originea sabotajului constatat luni dimineaţă, Philippe Tabarot a reamintit cauzele recurente ale acestui tip de acte, arătând cu degetul către „anumiţi oponenţi ai diferitelor proiecte” feroviare, care atacă liniile, dar şi „furturile de cabluri” care au loc „foarte frecvent”, în special din cauza creşterii preţului cuprului.

Ministrul Transporturilor a menţionat, totodată, „puteri externe (...) care pot profita de această vulnerabilitate”.

