ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Suspecții au fost arestați săptămâna trecută, după o operațiune a SRI și DIICOT de dejucare a sabotajului. Potrivit anchetatorilor, miza urmărită de serviciile de informații rusești era aceea de a submina susținerea Ucrainei.

Procurorii DIICOT bănuiesc că cei doi ucraineni – unul de 21 de ani, celălalt de 24 – ar fi fost recrutați de serviciile de informații de la Moscova, din zonele ocupate de armata Federației Ruse. Ei ar fi fost amenințați să transporte două colete din Polonia în România, pe care să le plaseze la sediul Nova Post din București, sub pretextul că trebuie expediate în Ucraina, via Republica Moldova. Nova Post este cea mai mare firmă de curierat din Ucraina.

Corespondent Știrile ProTV: Procurorii DIICOT susțin că prin misiunea de sabotaj încredințată celor doi tineri ucraineni, serviciile de informații din Federația Rusă ar fi urmărit provocarea unui incident major la București, ce putea fi soldat cu victime umane și pagube materiale însemnate.

Ce au găsit în coletele lor

În cele două colete interceptate de pirotehniștii Serviciului Român de Informații au fost găsite căști audio și filtre auto – de aer și ulei –, dar și recipiente metalice în care erau ascunse substanțe inflamabile. Dispozitivul artizanal putea fi inițiat de la distanță și, dacă ar fi fost activat, ar fi provocat explozii și un incendiu de proporții, care s-ar fi extins apoi la apartamentele de deasupra firmei de curierat și astfel ar fi pus în pericol viețile oamenilor.

Capturați în trafic de ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și reținuți apoi, cei doi ucraineni au declarat că nu sunt teroriști și că nu știau ce conținut au coletele pe care le-au adus la București și pe care le-au plasat la Nova Post. În plus, susțin anchetatorii, au oferit versiuni diferite în ceea ce privește motivul venirii lor în România.

Corespondent Știrile ProTV: Odată intrați pe teritoriul României, cu mașina unuia dintre ei, cei doi ucraineni au venit glonț în Capitală și s-au cazat într-o locuință dintr-un bloc, în imediata vecinătate a Curții de Apel București. Ce nu știau însă suspecții era faptul că erau filați în fiecare clipă, inclusiv în momentele în care au început să manipuleze în public cele două colete cu conținut exploziv-incendiar, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Operațiuni pentru care foloseau – spun anchetatorii – de fiecare dată mănuși de protecție.

Judecătorul care a decis arestarea lor consideră că reprezintă un pericol real pentru securitatea națională și chiar a Europei.

Măsura arestării preventive este absolut necesară pentru (...) a fi descurajată comiterea altor incidente pe teritoriul Europei.

Cu doar două săptămâni în urmă, o sucursală a Nova Post din Donețk a fost distrusă în totalitate de un atac al Federației Ruse.

