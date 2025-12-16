Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști

16-12-2025 | 20:13
Volodimir Zelenski, UE
Getty

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

După două zile de discuții la Berlin, negociatorii americani au declarat că aceste garanții sunt "foarte puternice", de nivel NATO, și, în opinia lor, ar fi acceptabile și pentru Rusia.

Kremlinul pare totuși să-i contrazică, precizând că a aflat din presă despre toate acestea. Rușii promit că le vor analiza după ce vor fi notificați oficial.

După întâlnirea avută în capitala Germaniei, liderii europeni au afișat optimism, anunțând un posibil acord în privință garanțiilor de securitate pentru Ucraina: o forță multinațională condusă de europeni, dar și un mecanism de monitorizare condus de Statele Unite.

Înțelegerea prevede și un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a lua măsuri pentru restabilirea păcii și a securității în cazul unui viitor atac armat.

serghei riabkov, soldati sua
Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: ”Ceea ce au adus americanii în discuție, aici, la Berlin, în termeni de garanțîi juridice și efective, este cu adevărat remarcabil. Este o înțelegere cu adevărat amplă și substanțială, pe care nu am mai avut-o până acum, și anume că atât europenii, cât și americanii sunt dispuși, în comun, să ofere Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din tratatul NATO. În opinia mea, este un progres cu adevărat semnificativ.”

La această atmosferă pozitivă a contribuit și Donald Trump, care a discutat îndelung la telefon cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni reuniți în Germania.

Donald Trump, președintele SUA: ”Cred că acum suntem mai aproape ca niciodată. Ne apropiem de soluție. Există sprijin extraordinar din partea liderilor europeni - ei vor să pună capăt conflictului și, în acest moment, Rusia vrea să-l încheie. Problema lor este că s-ar putea să vrea să-l încheie și apoi brusc să nu mai vrea, iar Ucraina ar putea să vrea să-l încheie și apoi să nu mai vrea. Trebuie să îi punem pe aceeași lungime de undă.”

Însă pomenitele garanții de securitate rămân neprecizate. Iar declarația asumată de 10 lideri europeni și de responsabli ai Uniunii Europene nu e semnată de nici un reprezentant al Statelor Unite. Mai grav, liderul ucrainean a subliniat că încă nu s-a ajuns la un compromis în privința celui mai disputat dosar.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Rămân aspecte complicate, mai ales în privința teritoriilor. Am discutat mult despre teritorii și pozițiile divergente persistă, ca să fiu sincer. ”

Donald Tusk, premierul Poloniei: ”Nu vreau să vă stric buna dipoziție după întâlnirea din Berlin. Eu sunt mai mult prudent decât optimist. Primele reacții ale rușilor sunt descurajante”.

Dmitry Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Dacă ucrainenii insistă pentru un acord provizoriu, nesustenabil, în locul unui acord profitabil, e puțin probabil ca noi să participăm. (..) Noi vrem sfârșitul definitiv al războiului, după ce ne atingem obiectivele, ne securizăm interesele și pacea în Europa. Asta e ce vrem!”

În cel dintâi discurs important al ei, Blaise Metreweli, prima femeie șefă a Serviciului britanic de Informații a avertizat că linia frontului este pretutindeni și că soarta Kievului este fundamentală pentru ”securitatea globală”.

Blaise Metreweli, șeful serviciului MI6: ”Cu toții continuăm să ne confruntăm cu amenințarea unei Rusii agresive, expansioniste și revizioniste, care caută să subjuge Ucraina și să hărțuiască NATO. În afara războiului propriu-zis, Rusia ne testează într-o zi zonă gri, cu tactici desfășurate în mod deliberat sub pragul conflictului armat. Mă refer la atacuile cibernetice asupra infrastructurilor critice, la dronele care survolează aeroporturile și bazele militare, la activități agresive în mările noastre, deasupra și sub valuri, la incendii și sabotaje sponsorizate de stat, la propagandă și operațiuni de influențare care dezbină și exploatează fracturile din societate. ”

Întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru un posibil conflict, a subliniat și șeful Statului Major al Apărării din Regatul Britanic.

Șeful forțelor armate britanice, mareșalul aviator Sir Richard Knighton: ”Impactul evident asupra noastră, a tuturor, va fi costul capacității noastre de descurajare și apărare. Fii și fiice, colegi și veterani, toți vor avea un rol de jucat pentru a ne consolida rezistența, pentru a ne sluji țara și, dacă este nevoie, pentru a lupta. ”

Un avertisemnt similar a lansat recent și șeful armatei franceze.

Filmul masacrului din Sydney. Cei doi atacatori au tras 50 de focuri. Ce le-au spus rudelor

Dată publicare: 16-12-2025 20:13

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Ucraina cere aliaților să aloce câte 0,25% din PIB pentru sprijin militar în 2026. Așteptările lui Denis Şmîhal
Ucraina cere aliaților să aloce câte 0,25% din PIB pentru sprijin militar în 2026. Așteptările lui Denis Şmîhal

Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, a cerut aliaților Kievului, reuniți în Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei, să aloce în 2026 cel puțin 0,25% din PIB-ul fiecărei țări pentru susținerea efortului militar al Ucrainei.

Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”
Rusia respinge ferm desfăşurarea în Ucraina de trupe ale statelor membre NATO. „În niciun caz şi în niciun moment”

Rusia a respins marţi în mod categoric desfăşurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, aşa cum a propus luni, la Berlin, Coaliţia de Voinţă, informează EFE.

Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”
Eforturile de pace conduse de SUA par să prindă contur. Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace este „foarte viabil”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii SUA pentru un acord care să pună capăt războiului din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile.

Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin
Ucraina ”a pierdut deja teritorii, ca să fiu sincer”. Donald Trump spune că a vorbit recent cu preşedintele Vladimir Putin

Statele Unite afirmă că au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", comparabile cu protecţia oferită de NATO, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia.

Americanii sunt convinși că vor pune capăt războiului din Ucraina. „Aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate”
Americanii sunt convinși că vor pune capăt războiului din Ucraina. „Aproximativ 90% dintre probleme au fost rezolvate”

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate.  

“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Agitația din sistemul de Justiție continuă. Șeful DNA, anchetat, iar mai mulți judecători cer să profeseze ca procurori
Agitația din sistemul de Justiție continuă. Șeful DNA, anchetat, iar mai mulți judecători cer să profeseze ca procurori

După aproape o săptămână de la dezvăluirile din Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară, ca să verifice activitatea șefului DNA, ca urmare a acuzațiilor din materialul Recorder.

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

