Rusia simulează discuțiile de pace, spune Ursula von der Leyen. „Vreau să fiu clară încă de la început”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris situația din jurul războiului din Ucraina ca fiind „instabilă” și „periculoasă” și a acuzat Rusia că nu are „intenția reală” de a se angaja în negocieri de pace.

Comentariile sale au venit la scurt timp înainte ca purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, să declare că este „prematur” să se vorbească despre încheierea unui acord de pace.

Von der Leyen a afirmat că Ucraina ar avea nevoie de garanții solide de securitate, capabile să descurajeze orice alte atacuri, argumentând că Rusia încă menține mentalitatea de după al Doilea Război Mondial și consideră continentul european ca fiind o „sferă de influență”, transmite BBC.

Ea s-a adresat Parlamentului European la Strasbourg, în contextul în care SUA și-au intensificat eforturile de mediere a unui acord între Kiev și Moscova.

Discuțiile din această săptămână de la Geneva și apoi de la Abu Dhabi au dus la acceptarea de către Ucraina a „esenței” unui acord de pace, după ce au fost aduse modificări unui plan inițial de 28 de puncte, criticat ca fiind puternic înclinat în favoarea Rusiei.

Zelenski a declarat că noul proiect reprezintă „abordarea corectă”, dar rămân puncte serioase de dispută cu Rusia, iar Kremlinul a minimizat în mod constant sugestiile de compromis.

În discursul său adresat legislatorilor Uniunii Europene, von der Leyen a declarat: „Vreau să fiu clară încă de la început: Europa va fi alături de Ucraina și o va sprijini în fiecare etapă a procesului”.

Ea a făcut referire și la problema activelor rusești înghețate în valoare de 210 miliarde de euro (185 miliarde de lire sterline) deținute în instituțiile financiare europene.

Belgia se opune în prezent ideii de a transfera aceste active către Ucraina, deoarece se teme că ar încălca dreptul internațional și că ar fi obligată să suporte costurile în cazul în care Moscova ar intenta o acțiune în justiție.

Și alte țări sunt îngrijorate că rambursarea activelor înghețate ar putea reveni în cele din urmă contribuabililor europeni, deși von der Leyen a încercat să calmeze aceste temeri, afirmând că nu își poate imagina un astfel de scenariu.

„Documentul de opțiuni” al Comisiei Europene

Comisia a pregătit un „document de opțiuni” și un text juridic, a adăugat ea. Se preconizează că liderii UE vor lua o decizie cu privire la activele înghețate la sfârșitul lunii decembrie.

Ultimele zile de diplomație intensă i-au exclus în mare măsură pe europeni, care săptămâna trecută au fost luați prin surprindere de planul de pace în 28 de puncte al SUA și Rusiei, care includea propuneri de cedare către Rusia a teritoriilor aflate încă sub control ucrainean și de limitare a dimensiunii armatei ucrainene.

De atunci, liderii europeni au insistat că vor avea nevoie și ei de un loc la masa negocierilor, înainte de a se putea ajunge la un acord final privind modul de încheiere a războiului. Marți a avut loc o reuniune a așa-numitei „coaliții a voinței”, prezidată de Franța și Marea Britanie, pentru a discuta garanțiile de securitate.

„Indiferent de forma pe care o va lua viitorul tratat de pace, este clar că o mare parte din punerea în aplicare va reveni Uniunii Europene și partenerilor săi din NATO. Nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”, a declarat von der Leyen în fața Parlamentului, a spus ea.

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat, de asemenea, că Europa „nu este un pion, ci un actor suveran, cu propriile interese și valori”.

Rușii nu-i vor pe europeni la masa negocierilor

Cu toate acestea, în starea actuală a lucrurilor, europenii nu vor fi incluși în următoarea rundă de negocieri, iar Rusia a respins implicarea liderilor europeni.

„Amestecul europenilor în toate aceste chestiuni este, după părerea mea, complet inutil”, a declarat Yuri Ușakov, consilierul Kremlinului.

În schimb, trimisul prezidențial american Steve Witkoff urmează să se deplaseze la Moscova săptămâna viitoare, în timp ce secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, va merge în Ucraina.

Zelenski a declarat marți că dorește discuții directe cu Trump înainte de sfârșitul lunii pentru a discuta principalele divergențe dintre pozițiile Ucrainei și Rusiei, cum ar fi suveranitatea asupra regiunilor estice ale Ucrainei, aderarea la NATO și dimensiunea armatei sale.

Între timp, Trump a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a declarat că ar fi gata să se întâlnească în curând atât cu Zelenski, cât și cu Putin, dar „DOAR când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”.

