Premierul australian spune că atacul din Sydney ar fi fost „motivat de ideologia” Statului Islamic

16-12-2025 | 08:40
Anthony Albanese
Getty

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia" grupării Stat Islamic, notează AFP, preluat de Agerpres.

Un tată şi fiul său deschis focul de cel puţin 40 de ori, timp de circa 10 minute duminică seara, făcând cel puţin 15 morţi şi peste 40 de răniţi.

Atacul a fost calificat drept actul drept antisemit, dar anterior oferiseră puţine detalii despre motivele atacatorilor.

Marţi, Anthony Albanese a oferit unul dintre primele indicii care sugerează că cei doi bărbaţi se radicalizaseră înainte de a comite această „crimă în masă".

„Se pare că acest lucru a fost motivat de ideologia Statului Islamic" (SI), a declarat şeful guvernului.

Citește și
Regele Charles
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Gruparea jihadistă SI a controlat vaste porţiuni de teritoriu în Irak şi Siria înainte de a fi învinsă în 2019, dar încă menţine celule adormite de luptători în ţară.

Premierul indică radicalizarea atacatorilor

Albanese a declarat că Naveed Akram, 24 de ani, fusese verificat de serviciile secrete australiene în 2019, dar la momentul respectiv nu părea să reprezinte o ameninţare imediată.

„El le-a atras atenţia din cauza legăturilor sale cu alţii", „două dintre persoanele cu care era asociat au fost puse sub acuzare şi au ajuns la închisoare, dar el nu a fost considerat un potenţial suspect la momentul respectiv", a declarat Albanese.

Poliţia l-a arestat duminică pe Naveed Akram. Grav rănit, acesta se află în comă în spital, sub pază forţelor de ordine. Tatăl său, Sajid, 50 de ani, a fost ucis de poliţie. 

Sursa: Agerpres

Citește și...
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney
Stiri externe
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney

Australienii donează sânge pentru victimele atacului terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”
Stiri externe
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”
Stiri externe
Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”

Atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a stârnit reacţii puternice la nivel internaţional. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au condamnat ferm violenţele.

