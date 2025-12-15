Juventus a refuzat o ofertă de cumpărare de 1 miliard de euro, în numerar. Cine voia să ia ”Bătrâna Doamnă”

15-12-2025 | 20:02
Acțiunile Juventus Torino au crescut la bursă după ce ”Bătrâna Doamnă” a refuzat o ofertă de cumpărare de un miliard de euro, în numerar, din partea unei companii de criptomonede, care este și acționar minoritar al clubului italian.

Cristian Anton

Acţiunile clubului de fotbal Juventus Torino au fost în creştere la Bursa de Valori din Milano luni, urcând cu până la 16% la doar două zile după ce clubul a respins o ofertă de preluare din partea Tether, o companie de criptomonede şi acţionar minoritar care controlează 11,5% din "Bătrâna Doamnă", scrie EFE.

Acţiunile clubului din Torino au crescut de la 2,34 euro la închiderea de vineri la 2,55 euro luni, ca răspuns la tentativa de achiziţie a Tether, conform datelor de la Bursa de Valori din Milano.

Creşterea pieţei bursiere reflectă aşteptările pieţei privind o ofertă de preluare îmbunătăţită din partea Tether.

Familia Agnelli nu are nicio intenţie să vândă Juventus grupului cripto Tether sau altcuiva, a declarat sâmbătă directorul holdingului care administrează averea familiei italiene, respingând oferta venită de la Tether pentru cel mai de succes club de fotbal din Italia.

"Juventus, istoria noastră şi valorile noastre nu sunt de vânzare", a declarat directorul general de la Exor, John Elkann, care a purtat un hanorac al echipei într-un mesaj video postat pe site-ul clubului din Serie A.

Tether, cu sediul în El Salvador şi condus de italianul Paolo Ardoino, un suporter al lui Juventus, a anunţat vineri că a depus o ofertă în numerar pentru a cumpăra participaţia deţinută de Exor la clubul din Torino. Tether, cea mai mare companie de stablecoin din lume, a declarat că va face o ofertă publică de cumpărare pentru restul acţiunilor Juventus la acelaşi preţ şi că intenţionează să investească un miliard de euro pentru a sprijini clubul cunoscut în Italia sub numele de Juve, dacă tranzacţia va fi finalizată.

Juventus nu a mai înregistrat profit de aproape 10 ani

Compania de criptomonede oferea holdingului Exor un preţ de 2,66 euro pentru fiecare acţiune la Juventus, o primă de 21% faţă de preţul de 2,19 euro înregistrat de acţiunile Juventus la închiderea şedinţei de vineri, a declarat o sursă din apropierea acestui dosar, ceea ce evaluează clubul din Seria A la puţin peste un miliard de euro.

Compania Exor, listată la bursa din Amsterdam, a transmis într-un comunicat că board-ul său a respins în unanimitate oferta şi "nu are nicio intenţie de a vinde acţiunile sale la Juventus către o terţă parte". Exor deţine 65,4% din capitalul total al Juventus.

Juventus nu a înregistrat un profit net anual de aproape un deceniu, iar acţiunile sale au scăzut cu 27% până acum în acest an. Tether a acumulat deja o participaţie de peste 10% la Juventus, devenind al doilea cel mai mare acţionar al clubului.

Tether administrează tokenul USDT, ancorat de dolarul american, şi are o capitalizare de piaţă de 168 de miliarde de dolari. Prin achiziţionarea unui club de fotbal european, Tether - a cărui afacere se confruntă cu o supraveghere tot mai mare din partea autorităţilor de reglementare din UE - ar putea spera să câştige credibilitate în rândul establishment-ului continentului, sporindu-şi în acelaşi timp popularitatea pe scară largă.

Proprietarul Juventus deține Stellantis și Ferrari

În ultima perioadă Exor, cel mai mare acţionar al producătorului auto Stellantis şi compania care controlează producătorul de maşini sport Ferrari, şi-a eficientizat portofoliul italian.

Anul acesta, Exor a fost de acord cu vânzarea producătorului de camioane Iveco către grupul Tata Motors din India şi luni a anunţat că este în discuţii cu grupul media grecesc Antenna pentru a-şi vinde operaţiunile de ştiri, inclusiv două ziare importante şi trei posturi de radio.

Însă o vânzare a Juventus ar fi cel mai clar semn de până acum al detaşării treptate a familiei Agnelli de ţara natală. Legăturile familiei cu clubul datează din 1923, când Edoardo Agnelli a devenit preşedinte, iar Elkann a declarat în noiembrie că familia nu are intenţia de a vinde acţiunile Juventus.

Juventus a câştigat campionatul Italiei de 36 de ori, mai mult decât orice altă echipă, dar a avut dificultăţi de la al nouălea titlu consecutiv câştigat în 2020. În prezent, se află pe locul şapte în Serie A.

La fel ca alte echipe de top din Serie A, Juventus are dificultăţi în a rămâne competitivă din punct de vedere financiar pe fondul dominaţiei crescânde a Premier League-ului englez şi a unor giganţi europeni precum Real Madrid, Barcelona şi Paris Saint-Germain. 

