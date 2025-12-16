Magazinele online nu profită de toate oportunitățile analizei datelor clienților. În România, „adopția este mai lentă”

Vorbim despre piața românească de e-commerce, despre problemele și oportunitățile actuale și despre ce ar trebui să facă magazinele online mai mici pentru a rămâne competitive.

Valentin Radu, CEO Omniconvert, este invitatul acestei ediții ePlan.

Valentin Radu, Omniconvert: „Omniconvert ajută magazinele online să folosească datele, să capete sens, să înțeleagă ce se întâmplă la nivel de tipare de comportament ale clienților, ale vizitatorilor. și le ajutăm să își mărească rata de conversie și partea de customer experience, cu scopul de a avea mai mult, de a crește vânzările și de a avea clienți fericiți.”

Andrei Radu: Aveți magazine online atât din România, cât și din străinătate în portofoliul vostru? Practic, care e proporția?

Valentin Radu, Omniconvert: Avem cam 170 de clienți în momentul de față, din care 20 sunt din România.

Horia Neagu
Cum influențează ChatGPT e-commerce-ul și comportamentul consumatorilor: analiza unui expert la ePlan

Andrei Radu: Deci majoritatea sunt internaționali. De ce?

Valentin Radu, Omniconvert: „Pentru că în România adopția unor abordări mai „data driving” este mai lentă, cred. Și al doilea motiv este că și noi ne-am orientat foarte mult către piața internațională. Dacă ne gândim bine, nu ne-am fi ales România ca să facem o poveste de succes globală. Și atunci în România nu ne-a mai concentrat cam de 3-4 ani, chiar aproape de boom”.

Andrei Radu: Cum stau cei din afară?

Valentin Radu, Omniconvert: „Cred că sunt două aspecte foarte importante care la noi încă nu se întâmplă. Unu este că construcția de brand nu prea există. Sunt oameni care vând marfă, transport dintr-o parte într-alta. O duc din punctul A în punctul B și nu construiesc un brand, iar acum branding-ul devine vital. Odată ce avem agenții AI care or să ajungă să cumpere în locul oamenilor, trebuie să te diferențiezi cumva. Și branding-ul este vital, iar al doilea lucru este că dorm pe date. Majoritatea oamenilor din România care lucrează în e-commerce au deja la dispoziție o grămadă de date și de tipare de comportament și de insid-uri pe care le pot folosi. Însă nu, nu o fac. Deci în afară că nu le folosesc, ca idee, în afară sunt companii care au deja, au în primul rând un buget pentru a face data inside și experimentare și au o agilitate mult mai înaltă, fiindcă și competiția e și mai mare decât în România”.

Interviul integral, în VIDEO.

