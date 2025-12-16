Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

razvan cuc, fost ministru
Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Adrian Popovici ,  Ovidiu Oanță

Surse judiciare au explicat pentru Știrile ProTV faptul că în acest dosar ar fi vorba despre o mită de aproximativ 6% din valoarea unui constract cadru estimat la 23 de milioane de lei, adic[ în jur de 1,4 milioane de lei.

Pe numele fostului ministru Cuc, cât și al omului de afaceri au fost emise mandate de aducere.

Răzvan Cuc a fost între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele Grindeanu și Tudose. În perioada 22 februarie 2019 – 4 noiembrie 2019 a deținut pentru un al treilea mandat funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernul Dăncilă.

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

