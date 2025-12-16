Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Surse judiciare au explicat pentru Știrile ProTV faptul că în acest dosar ar fi vorba despre o mită de aproximativ 6% din valoarea unui constract cadru estimat la 23 de milioane de lei, adic[ în jur de 1,4 milioane de lei.

Pe numele fostului ministru Cuc, cât și al omului de afaceri au fost emise mandate de aducere.

Răzvan Cuc a fost între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele Grindeanu și Tudose. În perioada 22 februarie 2019 – 4 noiembrie 2019 a deținut pentru un al treilea mandat funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernul Dăncilă.

