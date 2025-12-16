Nicuşor Dan participă la summitul Flancului Estic din Finlanda. Începe vizita oficială la Londra

16-12-2025 | 07:20
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

În dimineaţa zilei de marţi, el va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland, din oraşul Espoo.

Ulterior, va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar prima sesiune de lucru va avea tema „The EU's Support for the Eastern Flank Countries".

Nicuşor Dan va participa şi la un dejun de lucru – „The Security Environment of the Eastern Flank" - urmat de o discuţie pe tema „Securing the Eastern Flank - A Way Forward".

Liderii UE discută securitatea Flancului de Est

La final, preşedintele român va vorbi la conferinţa de presă comună a liderilor participanţi la summit.

În seara de marţi, şeful statului începe vizita în Regatul Unit cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la ambasada ţării noastre din Londra.

Vizita preşedintelui în Finlanda a început luni, când şeful statului român a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de apărare şi aerospaţiale din această ţară.

Apoi, Nicuşor Dan a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României.

Sursa: Agerpres

