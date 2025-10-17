Rusia raportează atacuri ucrainene pe coasta Mării Negre. Sirenele au sunat, iar oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească

Coasta rusă a Mării Negre a fost vizată de atacuri cu drone şi rachete ucrainene în noaptea de joi spre vineri, au comunicat autorităţile ruse, citate de dpa.

Un atac cu rachete ucrainene în zona oraşului Soci a fost respins de antiaeriana rusă, a declarat primarul Andrei Proşunin.

Locuitori ai acestui oraş-staţiune au relatat pe reţelele sociale despre activarea sirenelor şi producerea mai multor explozii. Proşunin a îndemnat oamenii să evite plaja şi zonele de coastă şi să se adăpostească.

Conform relatărilor media, traficul aerian de pe aeroportul internaţional din Soci a fost suspendat temporar din cauza ameninţării. Pentru moment, nu au fost raportate pagube.

Ministerul rus al Apărării a declarat că 32 de drone ucrainene au fost interceptate deasupra peninsulei Crimeea (anexată ilegal de Moscova în 2014).

Oficialii au declarat că au existat avarii la transformatoarele electrice şi pene de curent în peninsulă.

Un mare depozit de petrol din Simferopol - centrul administrativ al Crimeii - a fost lovit în noaptea de joi spre vineri, conform unor informaţii şi înregistrări video neverificate de pe reţelele de socializare.

Ucraina vizează depozite de combustibil şi rafinării ca parte a campaniei sale defensive împotriva Rusiei. Ucraina se apără împotriva invaziei ruseşti la scară largă de mai bine de trei ani şi jumătate, notează dpa.

