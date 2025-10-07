Agitație la Kremlin. Rușii cer clarificări din partea SUA cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk Ucrainei

Rusia a afirmat marţi că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk către Ucraina, notând că astfel de arme ar putea transporta teoretic focoase nucleare.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu doreşte să escaladeze războiul dintre Rusia şi Ucraina. El a adăugat însă că a "luat într-un fel o decizie" în această privinţă, potrivit Reuters.

Întrebat marţi despre aceste comentarii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: "Înţelegem că trebuie să aşteptăm, probabil, declaraţii mai clare, dacă vor veni".

Peskov a menţionat că, sub predecesorul lui Trump, Joe Biden, practica SUA era să anunţe furnizarea de arme noi numai după ce acestea au fost livrate Ucrainei.

În comentarii publicate duminică, preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că, dacă Washingtonul ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în adâncul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu SUA.

Peskov a mai spus marţi că este important să se înţeleagă că, "făcând abstracţie de diverse nuanţe, vorbim despre rachete care ar putea avea şi capabilităţi nucleare. Prin urmare, este realmente o escaladare serioasă", potrivit Agerpres.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, aşa încât Ucraina le-ar putea folosi pentru a ataca ţinte oriunde în Rusia europeană, inclusiv la Moscova, dacă Trump ar da undă verde furnizării lor, mai menţionează Reuters.

