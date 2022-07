Rusia ignoră propriul acord și continuă să bombardeze porturile ucrainene prin care urmează să se exporte cereale

Dar nici Harkov-ul și alte numeroase localități din regiunea Donețk nu au fost cruțate de atacurile barbare ale rușilor.

În schimb, ucrainenii au izbutit să distrugă un depozit de carburanţi al ruşilor. În ultimele trei saptămâni, forțele Kievului au folosit cu mult succes armele grele occidentale și au spulberat peste 50 de depozite de muniții și centre logistice ale armatei ruse.

Între timp, pe plan economic Rusia pare să se descurce nesperat de bine, în ciuda sancțiunilor occidentului - o spun chiar experții Fondului Monetar Internațional. Iar asta s-ar datora în special prețurilor mari la energie.

Ruşii au lovit infrastructura portuară din Nikolaev, oraş din sudul Ucrainei cu ieşire la Marea Neagră.

Alte rachete, care vizau probabil portul Odessa, au căzut 30 de km mai la sud, lăsând distrugeri imense în comunitatea pescărească din Zatoka.

”Eram la etajul doi, în casa din spate. Toate ferestrele, totul a zburat spre noi, pereții, totul. A fost înfricoșător! Dar vom reface totul, totul va fi mai bine, important este că am scăpat, mulțumim lui Dumnezeu că am supraviețuit".

Rușii aruncă în luptă trupe fără susținerea niciunui blindat

"Este mare minune că după o asemenea lovitură au scăpat oamenii și mai mult, că nu au fost răniți. Este pur și simplu uimitor. Totul a fost de-a dreptul înfiorător".

Atacurile rușilor asupra celor două orașe-port, Odesa și Nikolaev, au loc în contextul în care ucrainenii se pregătesc să înceapă să exporte cerealele prin Marea Neagră, așa cum au stabilit prin acordul semnat la Instanbul de Ucraina, Rusia, Turcia și ONU. Dar Rusia pare să ignore totul.

De asemenea, statul major ucrainean raportează bombardamente intense de-a lungul liniei frontului în întreaga regiune Donețk, în special în apropiere de Siversk, Sloviansk, Bakhmut și Kramatorsk.

Potrivit Kievului, uneori, comandamentul rus aruncă efective în atac fără să fie acoperite de vehicule blindate.

"- Aud sunând un telefon!

- De unde se aude?

- Din dreapta!

- Pe acolo!".

Există un licăr de speranţă că ar mai fi supravieţuitori în ruinele unui centru cultural din Chuhuiv. În subsolul clădirii se adăposteau câteva zeci de persoane.

"Când am deschis ochii, am vazut bucăți de beton, eram prins sub beton. După trei ore au reușit să ma scoată. Fratele meu încă e prins acolo, la fel bunica noastră și o femeie tânără".

Sute de oameni trăiesc printre ruine, bombardați încontinuu de ruși

Ruşii lovesc tot mai des zone rezidențiale cu rachete S-300.

Ihor Ovcharuk, head of the Humanitarian Demining Unit of the State Emergency Service: "Rămășitele găsite fac parte din motorul unei rachete S-300. Acestea sunt rachete sol-aer, dar rușii au ajuns să le folosească sol-sol".

În Harkov, 2.500 de clădiri rezidenţiale au fost bombardate de ruşi. Sute de localnici trăiesc în ruine.

Tamara Arbakova: "Nu plec nicăieri, nici măcar la rude. Nu-mi abandonez casa, trăiesc aici din 1968, a fost apartamentul părinților mei".

Alexandr stă într-un sac de dormit în ce-a mai rămas din dormitorul lui.

"N-am unde să mă duc. Nicăieri! Cât era frig, am mai stat pe la prieteni".

Pe de altă parte, armata ucraineană a reuşit marți să distrugă încă un depozit de combustibil al ruşilor, situat în regiunea Donețk.

Separatiştii pro-ruşi spun că ucrainenii au folosit trei proiectile de artilerie de 155 mm. Kievul deține obuziere M777 de 155 mm primite din Occident.

Alexey Kulemzin, separatist pro rus: "Din păcate, frecvența și numărul bombardamentelor sunt în serie. Vin bombardament constant, apoi urmează pauze".

”Putin e încă decis să controleze toată Ucraina”

Iar capacitățile militare ale Ucrainei continuă să se îmbunătățească. La o zi după ce au sosit 3 dintre cele 15 blindate Ghepard promise de Germania, şi din Marea Britanie au venit primele şase sisteme de apărare antiaeriană Stormer.

Ben Wallace, UK Defence Secretary: "Când vezi că, la nici 24 de ore dupa semnarea unui așa-zis acord cu privire la exportul cerealelor, rușii bombardează portul Odesa, poate cei de la Kremlin ar trebui să se întrebe de ce nimeni nu mai are încredere în ei. Cu timpul, pe măsură ce Rusia a comis tot mai multe atrocități, sistemele de armament pe care le-am furnizat Ucrainei au fost din ce în ce mai sofisticate. Rusia rămâne periculoasă. Vladimir Putin încă e decis să controleze toată Ucraina. Sunt armele occidentale de ajutor Ucrainei? Categoric. Datorită lor, rușilor le e tot mai greu să facă progrese. Este datoria noastră și a oricui susține statul de drept și drepturile omului, să sprijine Ucraina, să se asigure că ocupația rusă din Donbas nu e permanantă”.

Dar Ucraina se pregăteșe pentru o nouă ofensivă a rușilor. Potrivit Statului Major Ucrainean, armata rusă vrea să treacă la cucerirea orașelor Seversk şi Soledar, în regiunea Doneţk.

