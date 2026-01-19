Premierul ceh Andrej Babis consideră legitimă intenţia lui Donald Trump de a anexa Groenlanda

19-01-2026 | 18:11
AFP

Premierul ceh Andrej Babis afirmă că planul preşedintelui american Donald Trump de a anexa insula Groenlanda este legitim.

Cristian Matei

El a anunțat că nu se va alătura sprijinului oferit Danemarcei de mai multe state membre ale UE care susţin rămânerea insulei arctice sub suveranitatea acestei ţări, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

"Nu o pot exprima (solidaritatea faţă de Danemarca). De ce ar trebui să o fac ? Ce putem spune este că, în cadrul NATO, liderul este SUA şi că aceste dispute sunt contraproductive şi trebuie să ajungem la un acord", a afirmat Andrej Babis la o conferinţă de presă, adăugând că Statele Unite au încercat în trecut "de cinci ori" să cumpere insula arctică Groenlanda.

În faţa intenţiei lui Trump de a cumpăra sau - dacă Danemarca îşi menţine refuzul de a o vinde - de a anexa cu forţa această insulă importantă strategic şi bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, şi-au exprimat "deplina solidaritate" cu Danemarca şi unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldaţi.

Dar Trump a ameninţat sâmbătă aceste ţări cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relaţiile transatlantice.

ue trump
În urma acestei ameninţări, Germania şi-a retras duminică cei 15 militari trimişi în Groenlanda. Norvegia şi Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunţat de asemenea că aceştia vor fi retraşi.

Întrebat despre poziţia Republicii Cehe faţă de apelurile la solidaritate faţă de Danemarca venite din partea altor state din UE, premierul ceh a insistat că nu se va alinia acestor ţări.

"Orice declaraţie sau apel nu au nicio valoare", a răspuns Andrej Babis, care conduce partidul anti-sistem ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi), ce a câştigat alegerile legislative din octombrie şi a format o coaliţie tripartită cu un partid naţionalist şi cu unul eurosceptic.

Sursa: Agerpres

