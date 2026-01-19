Un bărbat din București a primit închisoare cu suspendare pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste online

19-01-2026 | 18:09
Getty

Un bărbat anchetat penal pentru că a folosit reţelele de socializare pentru a ameninţa şi pentru a promova simboluri fasciste a primit un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare.

Lorena Mihăilă

Ancheta a fost deschisă după ce, folosind mai multe conturi, inculpatul a postat imagini cu Adolf Hitler, cu sigla Gărzii de Fier, dar şi mesaje în care promova idei antisemite.

Cercetările în acest caz au fost instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 şi a vizat un bărbat pus sub acuzare pentru ameninţare, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea Holocaustului ori a efectelor acestuia şi promovarea în public de idei, concepţii sau doctrine antisemite, infracţiuni comise în formă continuată.

Faptele au avut loc în cursul anului trecut, când, folosind mai multe conturi pe social media, bucureşteanul şi-a manifestat în repetate rânduri părerile xenofobe şi a ameninţat o altă persoană.

Ce a arătat ancheta

Infracţiunea de ameninţare a avut loc, în primă fază, în 15 iunie când bărbatul anchetat a postat două comentarii publice pe contul altei persoane pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă.

Citește și
lac inghetat
Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident

În 5 august, ”folosind un alt cont de pe aceeaşi reţea de socializare, i-a trimis un mesaj privat aceleiaşi persoane vătămate, prin care a ameninţat-o cu acte de violenţă de natură a-i produce o stare de temere, dar şi printr-un comentariu public prin care a ameninţat-o cu acte de violenţă de natură a-i produce o stare de temere”, informează, luni, procurorii.

Tot în iunie anul trecut, bărbatul a distribuit, pe pagina sa de socializare, o fotografie a siglei Mişcării Legionare din România – Garda de Fier, iar în aceeaşi zi a postat şi sloganul ”Trăiască Legiunea!”. În august, folosind un alt cont pe reţeaua de socializare, a postat o imagine a lui Adolf Hitler făcând salutul nazist, iar în aceeaşi zi a distribuit o postare prin care minimaliza efectele Holocaustului.

Bărbatul și-a recunoscut faptele

Procurorii au reţinut în sarcina inculpatului şi 19 fapte de promovare de doctrine antisemite, identificând tot atâtea postări cu mesaje împotriva evreilor, publicate pe reţelele de socializare între 9 iunie şi 14 septembrie 2025.

Bărbatul a recunoscut faptele şi a ajuns la acordul prin care este condamnat la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani, şi 60 de zile de muncă în folosul comunităţii. Acordul a fost trimis Judecătoriei Dorohoi, care va stabili dacă validează pedeapsa asupra căreia au convenit procurorii şi inculpatul.

Sursa: News.ro

Etichete: ancheta, amenintare, pedeapsa, legionari,

Dată publicare: 19-01-2026 18:09

