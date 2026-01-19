Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace

19-01-2026 | 11:00
trump groenlanda
IMAGO

Președintele american Donald Trump spune că nu se mai simte obligat să gândească «exclusiv în termeni de pace», într-o scrisoare trimisă prim-ministrului Norvegiei, în care încearcă să își justifice amenințările la adresa Groenlandei.

Cristian Anton

Într-o scrisoare pe care președintele SUA a trimis-o prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, Donald Trump și-a legat pretențiile privind Groenlanda de faptul că nu i s-a acordat Premiului Nobel pentru Pace, scrie Bloomberg.

Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația să mă gândesc exclusiv la Pace”, spune Trump în scrisoarea obținută de Bloomberg.

Deși va fi întotdeauna predominantă, acum mă pot gândi la ceea ce este bine și potrivit pentru Statele Unite ale Americii”, continuă Trump în misiva trimisă premierului norvegian.

Lumea nu este sigură dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump
Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump

Premiul Nobel pentru Pace nu este însă decis de guvernul norvegian, ci este acordat de un comitet independent.

În ceea ce privește Premiul Nobel pentru Pace, i-am explicat de mai multe ori clar lui Trump ceea ce este bine cunoscut, și anume că un Comitet Nobel independent, și nu guvernul norvegian, acordă premiul”, a explicat premierul norvegian Jonas Gahr Store într-o declarație trimisă către Bloomberg. O solicitare de comentarii trimisă Casei Albe nu a primit răspuns.

Trump i-a zdruncinat pe aliații NATO în weekend, după ce a amenințat că va impune tarife unui grup de membri europeni ai Alianței dacă nu preia controlul asupra Groenlandei.

Escaladarea a provocat indignare în rândul liderilor Uniunii Europene și un apel din partea președintelui francez Emmanuel Macron pentru activarea celui mai puternic instrument de represalii al blocului comunitar.

Ambasadorii UE s-au întâlnit duminică pentru a discuta opțiunile în cazul în care Trump își va îndeplini amenințările, inclusiv tarife pentru bunuri americane în valoare de aproximativ 93 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari). Liderii blocului comunitar urmează să se întâlnească joi pentru un summit de urgență.

NATO îi spune Danemarcei, de 20 de ani, că «trebuie să îndepărteze amenințarea rusească de Groenlanda». Din păcate, Danemarca nu a putut face nimic în această privință. Acum a venit momentul și se va face!!!”, a postat Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Casa Albă a trimis scrisoarea lui Trump mai multor lideri europeni

Mesajul său a fost reiterat de mai mulți oficiali americani de rang înalt, inclusiv secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a declarat pentru emisiunea ”Meet the Press” de la NBC că Europa este prea slabă pentru a asigura securitatea Groenlandei.

Separat, Norvegia a reacționat cu neîncredere săptămâna trecută, după ce laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, i-a înmânat medalia lui Trump, care a râvnit mult timp la premiu. Trump, care susține că merită premiul pentru pace pentru că a rezolvat numeroase războaie în timpul celui de-al doilea său mandat, a acceptat medalia din partea liderului opoziției venezuelene la o întâlnire de la Casa Albă.

Premiul Nobel și laureatul său sunt inseparabili”, a declarat Comitetul Nobel din Norvegia într-un comunicat de vineri. „Chiar dacă medalia sau diploma ajunge ulterior în posesia altcuiva, acest lucru nu schimbă cine a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace”.

Într-o postare separată pe rețelele de socializare, duminică, comitetul Nobel a declarat că „un premiu nu poate fi, nici măcar simbolic, transmis sau distribuit ulterior”.

Scrisoarea lui Donald Trump către prim-ministrul Norvegiei, despre care a relatat pentru prima dată un jurnalist PBS, a fost distribuită de Consiliul de Securitate Națională al lui Trump altor guverne europene, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre corespondența privată.

Textul integral al scrisorii:

Stimate domnule ambasador:

Președintele Trump a solicitat ca următorul mesaj, împărtășit cu prim-ministrul Jonas Gahr Støre, să fie transmis [șefului guvernului/statului] dumneavoastră:

Stimate Jonas:

Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația să mă gândesc exclusiv la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci mă pot gândi acum la ceea ce este bine și potrivit pentru Statele Unite ale Americii.

Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China și de ce au oricum un «drept de proprietate»? Nu există documente scrise, ci doar că o navă a debarcat acolo acum sute de ani, dar am avut și noi nave care au debarcat acolo.

Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa și acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite.

Lumea nu este sigură dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc!

Președinte DJT”.

Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

Etichete: donald trump, premiul nobel pentru pace, groenlanda,

