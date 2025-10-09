Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk

Stiri externe
09-10-2025 | 16:31
copil ucraina
Shutterstock

Autorităţile din Kramatorsk au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din zonele expuse atacurilor ruseşti, potrivit AFP.

 

autor
Ioana Andreescu

„Din cauza deteriorării situaţiei de securitate în anumite zone ale comunităţii urbane din Kramatorsk, a fost decisă evacuarea obligatorie a familiilor cu copii”, a anunţat consiliul municipal pe Telegram.

Evacuare obligatorie în zonele periculoase din Kramatorsk

În afară de anumite părţi ale oraşului Kramatorsk, evacuarea familiilor cu copii va avea loc şi în satele Semenivka şi Vasilivska Pustoşa.

„Acolo se înregistrează bombardamente regulate, inclusiv cu utilizarea dronelor FPV, ceea ce duce la distrugerea clădirilor rezidenţiale şi a infrastructurii civile. Furnizarea de utilităţi publice şi de servicii sociale este practic imposibilă, iar viaţa personalului de salvare şi medical este pusă în pericol”, argumentează consiliul municipal.

„Locuitorii acestor aşezări, în special familiile cu copii care, din păcate, încă mai rămân acolo, trebuie să părăsească imediat teritoriul, însoţiţi de reprezentanţi ai serviciilor de evacuare. Vă vom oferi escortă, transport, cazare şi sprijin”, au transmis autorităţile, subliniind că evacuarea înseamnă salvarea de vieţi.

Citește și
conducta de gaze in Ucraina
Reuters: Atacurile ruseşti asupra infrastructurii de gaze din Ucraina vor avea repercusiuni în toată Europa
Cererea Parchetului General de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, anunțată în Parlamentul European

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, copii, evacuare, familie,

Dată publicare: 09-10-2025 16:31

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va trimite rachete Tomahawk în Ucraina şi va ajuta la negocierea unui armistiţiu cu Rusia, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Reuters: Atacurile ruseşti asupra infrastructurii de gaze din Ucraina vor avea repercusiuni în toată Europa
Stiri externe
Reuters: Atacurile ruseşti asupra infrastructurii de gaze din Ucraina vor avea repercusiuni în toată Europa

Bombardamentele intense ale Rusiei asupra infrastructurii de gaze naturale din Ucraina înainte de venirea iernii vor avea un impact asupra pieţei energetice europene, deoarece Ucraina va importa mai mult combustibil de la vecinii săi vestici.

Întâlnirea Trump - Putin nu mai produce efecte. Rusia acuză Europa că blochează pacea în Ucraina
Stiri externe
Întâlnirea Trump - Putin nu mai produce efecte. Rusia acuză Europa că blochează pacea în Ucraina

Dinamica recent creată prin întrevederea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a pune capăt războiului în Ucraina „s-a epuizat în mare măsură", a estimat miercuri un înalt responsabil rus.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze
Stiri actuale
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze

Instanţa supremă a decis joi ca elevul în vârstă de 17 ani acuzat că a trimis aproape 1.000 de mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale să rămână în arest preventiv.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28