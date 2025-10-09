Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk

Autorităţile din Kramatorsk au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din zonele expuse atacurilor ruseşti, potrivit AFP.

„Din cauza deteriorării situaţiei de securitate în anumite zone ale comunităţii urbane din Kramatorsk, a fost decisă evacuarea obligatorie a familiilor cu copii”, a anunţat consiliul municipal pe Telegram.

Evacuare obligatorie în zonele periculoase din Kramatorsk

În afară de anumite părţi ale oraşului Kramatorsk, evacuarea familiilor cu copii va avea loc şi în satele Semenivka şi Vasilivska Pustoşa.

„Acolo se înregistrează bombardamente regulate, inclusiv cu utilizarea dronelor FPV, ceea ce duce la distrugerea clădirilor rezidenţiale şi a infrastructurii civile. Furnizarea de utilităţi publice şi de servicii sociale este practic imposibilă, iar viaţa personalului de salvare şi medical este pusă în pericol”, argumentează consiliul municipal.

„Locuitorii acestor aşezări, în special familiile cu copii care, din păcate, încă mai rămân acolo, trebuie să părăsească imediat teritoriul, însoţiţi de reprezentanţi ai serviciilor de evacuare. Vă vom oferi escortă, transport, cazare şi sprijin”, au transmis autorităţile, subliniind că evacuarea înseamnă salvarea de vieţi.

