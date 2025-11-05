Rusia forțează capturarea „porții de intrare în Donețk”. A schimbat tactica și le cere ucrainenilor să se predea

Rusia a declarat miercuri că trupele ucrainene din oraşele Pokrovsk şi Kupiansk, grav afectate de luptele din regiune, sunt încercuite şi le-a transmis că ar trebui să se predea, deoarece altfel nu au nicio şansă de supravieţuire, relatează Reuters.

Rusia încearcă să captureze Pokrovsk, supranumit „poarta de intrare în Doneţk”, din 2024, ca parte a unei încercări de a cuceri întreaga regiune Donbas, din care forţele ucrainene controlează încă aproximativ 10%, adică 5.000 km pătraţi.

Schimbând tactica, forţele ruse au renunţat la atacurile frontale pe care le-au folosit împotriva altor oraşe şi au folosit „mişcări de cleşte” pentru a încercui aproape complet forţele ucrainene atât în Pokrovsk, cât şi în Kupiansk, în timp ce unităţi mici, extrem de mobile, şi drone au perturbat logistica şi au semănat haos în spatele liniilor ucrainene.

Tactica Rusiei în ambele obiective a creat ceea ce bloggerii militari ruşi au numit o zonă cenuşie, de ambiguitate, în care niciuna dintre părţi nu are control deplin, dar care este extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.

Hărţile câmpului de luptă arată că forţele ruse se află la câţiva kilometri distanţă de a încercui complet Pokrovsk, numit de Rusia Krasnoarmesk, şi controlează o parte semnificativă din Kupiansk, avansând pe drumul principal către oraş.

Zelenski, contrazis de Ministerul rus al Apărării

Ministerul rus al Apărării a contrazis categoric declaraţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de luni, potrivit căreia forţele ucrainene încearcă să elimine ceea ce el a spus că erau doar 60 de soldaţi ruşi în Kupiansk.

Moscova susţine că unităţile ucrainene sunt prinse în aşa-numite „cazane”, iar poziţia lor se deteriorează rapid în timp ce forţele ruse avansează, „fără a lăsa soldaţilor ucraineni nicio şansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.

La aproape patru ani de la începutul celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial, Rusia încearcă să cucerească întreg Donbasul şi avansează în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk din estul Ucrainei.

Armata rusă afirmă că are peste 19% din teritoriul Ucrainei sub control, adică aproximativ 116.000 km pătraţi. Hărţile pro-ucrainene indică faptul că Rusia a cucerit peste 3.400 km pătraţi din teritoriul ucrainean în acest an.

