Războiul din Ucraina se va termina în decurs de un an. Rusia şi SUA sunt aproape de o „soluţionare diplomatică”

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferinţă pentru investiţii din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia în decurs de un an, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă în decursul unui an, Dmitriev a răspuns: „Cred că da”.

Dmitriev a avut întâlniri cu oficiali americani

Dmitriev a făcut declaraţia după ce a avut întâlniri cu oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump, care au avut loc în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute. Vizita sa a urmat anunţului că summitul dintre Trump şi Putin a fost amânat. În timpul vizitei sale în SUA, Dmitriev a declarat că Rusia şi SUA sunt aproape de o „soluţionare diplomatică” a conflictului.

„Suntem siguri că suntem pe drumul spre pace şi, în calitate de pacificatori, trebuie să facem acest lucru posibil”, a declarat Dmitriev, care este şi directorul general al Fondului rus de Investiţii Directe.

Dmitriev laudă cooperarea internațională

Dmitriev a lăudat cooperarea dintre Statele Unite, Arabia Saudită şi Rusia, subliniind că sunt cele mai mari deţinătoare de resurse naturale din lume, şi a spus că o astfel de cooperare va face lumea mai sigură.

„Oamenii sunt concentraţi în acest moment pe conflictul regional care există în jurul Rusiei, dar noi nu vrem ca acesta să se transforme într-un conflict mai mare. Şi pentru asta trebuie să facem mai bine decât am făcut până acum, nu mai rău”, a comentat Dmitriev.

