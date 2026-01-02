Un nou mandat de arestare pe numele fostului președinte sud-corean Yoon Suk Yeol. Ce acuzații i se aduc

02-01-2026 | 15:08
Destituirea lui Yoon Suk Yeol, votată de Parlament
Getty

Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024, informează AFP.

În noiembrie, procurorii l-au acuzat pe Yoon de mai multe capete de acuzare de „ajutor acordat inamicului”, susţinând că acesta a ordonat zboruri cu drone deasupra Coreei de Nord pentru a-şi justifica eforturile de instaurare a legii marţiale.

„Mandatul a fost emis din cauza temerilor că ar putea distruge dovezi”, a explicat pentru AFP un responsabil al tribunalului districtual central din Seul.

Mandatul iniţial urma să expire pe 18 ianuarie, iar noul mandat permite o prelungire de maximum şase luni.

Yoon a fost destituit în aprilie, după ce a aruncat Coreea de Sud într-o criză politică fără precedent. El a încercat să submineze puterea civilă pe 3 decembrie 2024, trimiţând armata la parlament pentru a împiedica deputaţii să respingă declaraţia sa de lege marţială, scrie News.ro.

El a devenit primul preşedinte în exerciţiu al ţării care a fost arestat în ianuarie 2025, după ce a opus rezistenţă timp de săptămâni întregi, folosindu-şi serviciul de securitate prezidenţial pentru a împiedica anchetatorii să-l aresteze.

A fost eliberat din motive procedurale în martie, în timp ce procesul său pentru insurecţie continua, dar a fost din nou arestat la începutul lunii iulie din cauza temerilor că ar putea distruge dovezi legate de caz.

El este judecat şi pentru alte acuzaţii, printre care obstrucţionarea justiţiei, după ce a fost acuzat că a exclus membri ai cabinetului de la o şedinţă privind legea marţială şi că, în ianuarie, a împiedicat anchetatorii să-l aresteze.

Săptămâna trecută, procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru aceste acuzaţii. Un tribunal din Seul ar trebui să pronunţe verdictul în acest caz pe 16 ianuarie.

Sursa: News.ro

