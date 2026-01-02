Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al administrației prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare şi renumit pentru orchestrarea unor operaţiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca şef al administraţiei sale.

„M-am întâlnit cu Kirilo Budanov şi i-am propus sa preia conducerea administraţiei prezidenţiale", a scris Zelenski pe reţelele de socializare.

„În acest moment, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea forţelor de apărare şi securitate, precum şi pe calea diplomatică a negocierilor, iar cabinetul preşedintelui va servi în primul rând îndeplinirii acestor sarcini ale statului nostru", a adăugat el.

Fostul său şef de cabinet, Andrii Iermak, o figură foarte influentă, a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie în urma unui scandal de corupţie în cadrul guvernului.

