Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al administrației prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate”

02-01-2026 | 15:01
kirilo budanov
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare şi renumit pentru orchestrarea unor operaţiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca şef al administraţiei sale.

Sabrina Saghin

„M-am întâlnit cu Kirilo Budanov şi i-am propus sa preia conducerea administraţiei prezidenţiale", a scris Zelenski pe reţelele de socializare.

„În acest moment, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea forţelor de apărare şi securitate, precum şi pe calea diplomatică a negocierilor, iar cabinetul preşedintelui va servi în primul rând îndeplinirii acestor sarcini ale statului nostru", a adăugat el.

Fostul său şef de cabinet, Andrii Iermak, o figură foarte influentă, a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie în urma unui scandal de corupţie în cadrul guvernului.

Sursa: Agerpres

Ce au răspuns europenii întrebați dacă vor ca Ucraina să câștige războiul și să primească ajutoare pe termen nelimitat
Ce au răspuns europenii întrebați dacă vor ca Ucraina să câștige războiul și să primească ajutoare pe termen nelimitat

Europa este împărţită între a continua să sprijine Ucraina sau a încuraja o pace negociată. Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit (70 %), Spaniei (66 %) şi Poloniei (65 %) afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul.

Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin. Cum răspunde Ucraina
Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin. Cum răspunde Ucraina

Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă.

Reuniune importantă la Kiev. Europa, SUA și Ucraina negociază direct garanţiile de securitate
Reuniune importantă la Kiev. Europa, SUA și Ucraina negociază direct garanţiile de securitate

Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă.

Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

