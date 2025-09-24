Rusia a lovit cu rachete Iskander o bază de instrucţie a armatei ucrainene

24-09-2025 | 20:09
Iskander
Iskander

Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucţie în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaţilor ucraineni, a anunţat armata ucraineană, potrivit agenţiilor DPA şi EFE.

Cel puţin două rachete balistice Iskander au lovit baza, a fost o "lovitură de precizie" asupra adăpostului unde se aflau soldaţii, potrivit comandamentului Forţelor Terestre ucrainene, care nu a precizat numărul victimelor.

Forţele Aeriene ucrainene au raportat mai devreme un atac rusesc cu rachete şi drone în regiunea Cernigău, la nord de Kiev, unde armata ucrainean are o bază de instrucţie.

Nu este prima dată când armata rusă loveşte astfel de baze în războiul aflat în desfăşurare de mai mult de trei ani şi jumătate, protecţia deficitară a soldaţilor ucraineni implicaţi în activităţi de instrucţie înainte de a fi trimişi pe front fiind o problemă recurentă a armatei ucrainene.

Fostul comandant al Forţelor Terestre ucrainene, Mihailo Drapatîi, a demisionat în iunie după mai multe atacuri ruseşti asupra centrelor militare de instrucţie.

Sursa: Agerpres

