Reuters: Mesajul lui Donald Trump de susţinere a Ucrainei pare să ascundă dezangajarea SUA şi noi cereri către europeni

Stiri externe
24-09-2025 | 17:07
donald trump
AFP

Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, o schimbare radicală de opinie salutată de susţinătorii europeni ai Ucrainei, scrie Reuters.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Unii analişti citaţi miercuri de Reuters semnalează că, prin mesajul său, liderul de la Casa Albă ar putea urmări de fapt să dezangajeze SUA din acest conflict şi să-l lase pe seama europenilor, mai ales în ce priveşte contribuţiile financiare.

"Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală", a scris Trump marţi pe reţeaua Truth Social, după o întâlnire la New York cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O poziţie în contradicţie cu cea prin care, în februarie, Trump îl certa pe Zelenski în Biroul Oval că nu face pace cu Rusia, avertizându-l că nu are cărţi de negociere şi nici suficiente trupe pentru a continua războiul.

Mesajul de marţi încurajează Ucraina, fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, observă mai mulţi comentatori.

Citește și
avion de vânătoare, rusia
Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO

"Aşadar, discursul său s-a schimbat, dar el pare să continue să vorbească despre distanţarea SUA de conflict. Îl pune mereu în cârca Europei", remarcă Neil Melvin, de la think-tank-ul britanic Royal United Services Institute (RUSI).

Oficiali europeni: SUA lasă conflictul pe umerii Europei

De asemenea, doi oficiali europeni, care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, au avertizat că Trump ar putea de fapt să transmită Europei că de acum înainte este sarcina ei să ajute Ucraina.

Totuşi, "comentariile lui Donald Trump despre războiul din Ucraina sunt contradictorii", constată Josef Janning, de la think-tank-ul German Council on Foreign Relations.

"În opinia mea, acestea sunt doar vorbe. Din câte văd eu, încă de la întâlnirea (cu preşedintele rus Vladimir Putin) din Alaska, Trump se îndepărtează de angajamentul său de a pune capăt acestui război", adaugă analistul citat.

Înainte de revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump s-a lăudat că va putea pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore dacă va fi reales. După întâlnirea dezastruoasă din februarie cu Zelenski, liderii europeni susţinători ai Ucrainei au făcut mari eforturi pentru a-l convinge pe Trump să se ralieze poziţiei lor.

În mandatul fostului preşedinte Joe Biden, Statele Unite au fost principalul susţinător şi furnizor de arme al Ucrainei. Odată venit la Casa Albă, Trump nu a mai aprobat noi ajutoare militare pentru Ucraina, fără însă a opri livrarea celor deja aprobate de Biden, şi le-a cerut europenilor să contribuie mai mult la aceste ajutoare, lucru care în mare măsură s-a întâmplat. Europenii au acceptat deja un aranjament în cadrul NATO cerut de Trump, prin care s-au angajat să cumpere din SUA arme pentru Ucraina şi/sau să furnizeze acesteia arme din propriile lor stocuri şi pe care apoi să le completeze cumpărând arme americane.

Cu toate acestea, Trump pare în continuare să le ceară tot mai mult europenilor, în timp ce menţine ambiguitatea asupra poziţionării SUA în războiul ruso-ucrainean şi retorica sa ar putea să se schimbe oricând din nou. Potrivit analistului Neil Melvin citat mai sus, un singur nou apel telefonic cu Putin ar putea schimba încă o dată mesajul inconsecventului preşedinte Trump.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, SUA, donald trump,

Dată publicare: 24-09-2025 17:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Primarul Londrei îl acuză pe Trump de rasism, sexism și islamofobie, după ce președintele SUA l-a numit „un primar groaznic”
Stiri externe
Primarul Londrei îl acuză pe Trump de rasism, sexism și islamofobie, după ce președintele SUA l-a numit „un primar groaznic”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump că este rasist, sexist şi islamofob după ce liderul de la Casa Albă şi-a reluat conflictul cu Khan în timpul unui discurs rostit marţi în faţa Adunării Generale a ONU.

Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO
Stiri externe
Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO

Kremlinul a calificat drept "isterie" acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, după ce Donald Trump a declarat că ţările Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie
Stiri externe
Rusia îi dă o lecție de zoologie lui Trump: Suntem un urs adevărat, nu un tigru de hârtie

Moscova i-a oferit miercuri lui Donald Trump o lecție de zoologie, insistând că Rusia este „un urs” și nu „un tigru de hârtie” pe scena geopolitică.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate
Stiri externe
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate

Premierul bulgar Rosen Jelyazkov a anunțat că Bulgaria va opri în 2026 tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria, răspunzând apelului lui Donald Trump către Europa de a renunța la energia rusească.”

Recomandări
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Premierul Ilie Bolojan a prezentat la Palatul Victoria concluziile întâlnirilor de la Bruxelles, detalii despre rectificarea bugetară și continuarea reformelor.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28