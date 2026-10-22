La câteva ore după aceste declaraţii, un atac cu rachete asupra Kievului a provocat şase răniţi, potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, iar un alt atac a avariat o infrastructură de transport, relatează AFP și Reuters, potrivit News.ro.

Armata ucraineană a emis în timpul nopţii o alertă privind rachete balistice lansate din estul Rusiei.

Rachetele au lovit Kievul în primele ore ale zilei de joi, a declarat un martor al agenţiei Reuters, într-un nou atac asupra capitalei Ucrainei, după atacul aerian rusesc din seara precedentă, care a rănit şase persoane şi a avariat locuinţe, o benzinărie şi mijloace de transport.

Autorităţile ruse, la rândul lor, au anunţat în cursul nopţii că au interceptat drone, dintre care aproximativ 160 se îndreptau spre Moscova.

În oraşul Lipeţk din Rusia - unde se află o importantă uzină siderurgică, la aproximativ 400 km sud de Moscova - un bărbat a fost rănit după ce dronele au lovit blocuri de locuinţe şi o unitate medicală, a declarat guvernatorul Igor Artamonov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Aceste atacuri au avut loc după întâlnirea de miercuri de la Sankt Petersburg dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedintele rus, Vladimir Putin, după ce cu o zi înainte Witkoff se întâlnise la Oslo cu liderii europeni şi cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a făcut apel la încetarea luptelor pe poziţiile actuale ca prim pas în vederea negocierilor.





Rusia vrea negocieri tripartite, dar după alegerile din SUA

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat la finalul unei întâlniri de trei ore, „detaliată şi sinceră”, cu emisarul american, că Moscova este dispusă să reia negocierile în format tripartit cu Kievul şi Washingtonul, dar nu imediat, ci „în jurul datei de 10 noiembrie”, adică după alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial din Statele Unite, care ar putea schimba peisajul politic american, şi fără nicio pauză până atunci în luptele care continuă fără progrese majore ale niciuneia dintre părţi.

Volodimir Zelenski a afirmat că este „în favoarea” unei astfel de întâlniri, dar „cât mai curând posibil”. „Ordinea de zi este clară: să punem capăt războiului, să promovăm pacea şi, dacă am înţeles bine, să pregătim totul în vederea unei întâlniri la nivel de lideri”, a spus el.

Trump vede pacea mai aproape ca niciodată

Preşedintele american s-a arătat, la rândul său, optimist şi a asigurat miercuri că se apropie un deznodământ, aşa cum a făcut-o de mai multe ori de la revenirea sa la putere.

„Zilele trecute, am discutat cu Vladimir Putin despre soluţionarea războiului său cu Ucraina şi cred, de altfel, că ne apropiem de acest lucru. Poate că nu am fost niciodată atât de aproape”, a spus Donald Trump.

Vladimir Putin, care a lansat ofensiva asupra Ucrainei în februarie 2022, a refuzat sistematic orice discuţie faţă în faţă cu Volodimir Zelenski şi a afirmat intenţia Moscovei de a ocupa restul estului Ucrainei.

Un semn că poziţiile părţilor beligerante par totuşi încă îndepărtate este faptul că Iuri Uşakov a afirmat că propunerile formulate de Kiev şi de europeni la Oslo „nu conţin mare lucru”.

Emisarul Witkoff, asistat prin videoconferinţă de ginerele preşedintelui american Jared Kushner, care era răcit, a ţinut să-i mulţumească lui Vladimir Putin, aducându-i laude foarte călduroase, pentru eliberarea unui cetăţean american reţinut în Rusia, Stephen Hubbard, anunţată miercuri.

„Dumneavoastră înşivă sunteţi un spirit umanitar, domnule. Şi salut acest lucru”, a declarat Steve Witkoff, ale cărui afirmaţii au fost imediat criticate de numeroşi congresmeni americani, inclusiv republicani.

Emisarul american a asigurat pe platforma X că discuţiile au fost „constructive şi vor continua în cadrul unor negocieri trilaterale”, dar a recunoscut că mai rămân multe de făcut.

Negocieri între ruşi, ucraineni şi americani au mai avut loc deja în 2025, dar fără progrese concrete. Acestea au fost suspendate după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu declanşat de Washington şi Israel.

Iuri Uşakov a menţionat, de asemenea, o posibilă întâlnire în pregătire între Vladimir Putin, Donald Trump şi Xi Jinping în China, în marja summitului APEC din noiembrie de la Shenzhen (sud-estul Chinei).

Într-un interviu acordat Fox News, Volodimir Zelenski a solicitat miercuri o „îngheţare” a liniei frontului ca prim pas în cadrul discuţiilor, o propunere respinsă până acum de Moscova, care solicită un acord de fond înainte de orice încetare a luptelor.

Rusia vrea, în special, ca armata ucraineană să se retragă din teritoriile pe care le mai controlează în regiunea Doneţk (est), ceea ce Kievul consideră inacceptabil.