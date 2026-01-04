Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Liderii internaționali au reacționat rapid sâmbătă dimineață, după ce președintele Trump a confirmat loviturile militare ale SUA în Venezuela și a anunțat capturarea liderului țării, Nicolás Maduro, și a soției sale.

Mulți adversari ai SUA, inclusiv unii dintre cei mai apropiați vecini ai Venezuelei, au condamnat atacurile, în timp ce alte guverne din întreaga lume au cerut detensionare și și-au exprimat îngrijorarea pentru cetățenii lor aflați în statul latino-american, relatează Yahoo News.

Reacții din America Latină

Columbia, care împarte o frontieră cu Venezuela, a cerut o detensionare urgentă.

Aceasta a declarat că a „implementat măsuri pentru a proteja populația civilă, a menține stabilitatea la granița columbiano-venezueleană și a răspunde prompt oricăror potențiale nevoi umanitare sau de migrație”.

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a numit operațiunea un „atac criminal al SUA”.

El a spus că țara sa denunță atacul și a cerut o „reacție URGENTĂ din partea comunității internaționale”.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a calificat acțiunile SUA drept o „ofensă gravă” la adresa suveranității Venezuelei, a relatat agenția AFP.

El a spus că loviturile și capturarea lui Maduro „depășesc o linie inacceptabilă” și amenință „menținerea regiunii ca zonă de pace”.

China cere eliberarea imediată a lui Maduro

Ministerul chinez de Externe a declarat duminică, într-un comunicat, că „face apel la SUA să asigure siguranța personală a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, să îi elibereze imediat și să înceteze răsturnarea guvernului Venezuelei”, potrivit AFP.

Beijingul a descris, de asemenea, lovitura SUA care a dus la capturarea lui Maduro drept o „încălcare clară a dreptului internațional”.

Sâmbătă dimineață, China a declarat că „condamnă ferm” operațiunea SUA.

Iranul și Rusia condamnă acțiunea SUA în Venezuela

Iranul a condamnat, de asemenea, atacul, numindu-l o „încălcare flagrantă a suveranității naționale și a integrității teritoriale” a Venezuelei, a relatat AFP.

Ministerul rus de Externe a acuzat SUA de „un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este profund îngrijorător și condamnabil”, într-un comunicat citat de agenția Reuters.

„Pretextele folosite pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate. Animozitatea ideologică a prevalat asupra pragmatismului economic și a dorinței de a construi relații bazate pe încredere și predictibilitate”, se arată în declarație.

„În situația actuală, este important, înainte de toate, să se prevină o escaladare suplimentară și să se găsească o ieșire prin dialog.”

Guvernul rus a cerut ca Venezuelei „să i se garanteze dreptul de a-și decide propriul destin fără nicio intervenție distructivă, cu atât mai puțin militară, din exterior” și a susținut apelurile pentru o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

Statele europene cer detensionare și își exprimă îngrijorarea pentru cetățenii lor din Venezuela

Diplomatul de rang înalt al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul UE la Caracas.

Ea a spus că UE „monitorizează îndeaproape situația” și a menționat că „a afirmat în mod repetat că domnul Maduro nu are legitimitate”.

„În toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”, a scris Kallas. „Facem apel la reținere. Siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală.”

State europene, inclusiv Italia și Belgia, au declarat că siguranța cetățenilor lor este prioritară și că urmăresc îndeaproape situația.

Ministerul de Externe al Spaniei a emis un comunicat în care a cerut „detensionare și moderație, și ca orice acțiune să fie întreprinsă în conformitate cu dreptul internațional și principiile Cartei ONU”, potrivit Reuters.

Ministerul spaniol a adăugat că oferă sprijin pentru mediere „în vederea obținerii unei soluții pașnice și negociate la criza actuală”.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a declarat sâmbătă că toate țările ar trebui să „respecte dreptul internațional” și a adăugat că „Regatul Unit nu a fost implicat în niciun fel în această operațiune”. El a cerut răbdare pentru a „stabili faptele”.

„Vreau să vorbesc cu președintele Trump, vreau să vorbesc cu aliații”, a spus liderul britanic în comentarii scurte difuzate la televiziunea britanică la câteva ore după atacul SUA. „Pot fi absolut clar că nu am fost implicați. Și, după cum știți, spun mereu și cred că toți ar trebui să respectăm dreptul internațional.”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă, într-un comunicat, că Maduro a condus Venezuela spre dezastru și a menționat că Germania, la fel ca multe alte țări, nu i-a recunoscut președinția după ultimele alegeri din statul sud-american.

Merz a spus că încadrarea juridică a intervenției SUA este „complexă” și că „va fi nevoie de timp” pentru a se pronunța asupra acesteia.

El a adăugat că nu trebuie să apară instabilitate politică în Venezuela și că este important să se asigure „o tranziție ordonată către un guvern legitimat prin alegeri”.

Netanyahu îl laudă pe Trump

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, l-a lăudat pe Trump pentru „conducerea sa curajoasă și istorică în numele libertății și justiției”.

„Salut hotărârea dumneavoastră decisivă și acțiunea strălucită a curajoșilor dumneavoastră soldați”, a scris el pe rețelele de socializare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













