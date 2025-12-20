România aprobă un contingent de 90.000 de angajați din afara UE, sub nivelul de anul trecut

90 de mii de muncitori străini pot veni, anul viitor, să lucreze la noi în țară. Este anunțul Ministerului Muncii, care aprobă astfel un nou contingent de angajați din afara Uniunii Europene.

E vorba de cei interesați să-și găsească un job, în special în domenii cu deficit de forță de muncă.

Numărul este însă în scădere față de cel stabilit anul trecut, când plafonul a fost de 100 de mii de persoane.

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, în prezent, peste 120 de mii de cetățeni din afara Uniunii au drept de ședere în România, în scop de angajare.

Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka sau India și sunt angajați în construcții, industrie sau horeca.

