Parcări pentru biciclete inexistente, obiectul unui dosar în care este judecat managerul public din Bacău

Managerul public al orașului Bacău a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție alături de 23 de persoane, printre care și angajați ai primăriei.

Anchetatorii au verificat contracte ce vizează construirea a 13 parcări publice pentru biciclete.

Se pare că ar fi fost decontați bani pentru lucrări incomplete sau chiar inexistente, pentru ca fondurile europene să nu fie pierdute.

Prejudiciul se ridică la 6,3 milioane de lei. Toți suspecții sunt judecați în stare de libertate.

