România a pierdut o investiție de peste 500 de milioane de euro. Statul ales de compania uriașă din Coreea de Sud

Producătorul de anvelope Kumho Tire, din Coreea de Sud, a ales Polonia pentru a deschide prima sa fabrică din Europa, o investiție estimată la aproape 600 de milioane de dolari (510 milioane de euro).

Pe listă s-au aflat și România și Turcia, notează Profit.ro. Compania a confirmat că a evaluat mai multe țări din Europa ca locații potențiale pentru noua unitate și că a analizat: adecvarea amplasamentului, potențialul de creștere a vânzărilor, stabilitatea investițiilor, profitabilitatea și stimulentele disponibile.

Kumho Tire a ales orașul polonez Opele, aflat în sudul țării, deoarece are avantaje „logistice, forța de muncă calificată, infrastructura competitivă, accesul stabil la piața europeană și stimulentele atractive oferite de guvernul polonez”, mai notează publicația.

Fabrica este estimată să înceapă activitatea în anul 2028, unde vor fi aproximativ 400 de angajați. Investiția se ridică la 587 milioane de dolari.

