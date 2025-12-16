România a pierdut o investiție de peste 500 de milioane de euro. Statul ales de compania uriașă din Coreea de Sud

Stiri externe
16-12-2025 | 07:35
fabrica
AFP

Producătorul de anvelope Kumho Tire, din Coreea de Sud, a ales Polonia pentru a deschide prima sa fabrică din Europa, o investiție estimată la aproape 600 de milioane de dolari (510 milioane de euro).

autor
Lorena Mihăilă

Pe listă s-au aflat și România și Turcia, notează Profit.ro. Compania a confirmat că a evaluat mai multe țări din Europa ca locații potențiale pentru noua unitate și că a analizat: adecvarea amplasamentului, potențialul de creștere a vânzărilor, stabilitatea investițiilor, profitabilitatea și stimulentele disponibile.

Kumho Tire a ales orașul polonez Opele, aflat în sudul țării, deoarece are avantaje „logistice, forța de muncă calificată, infrastructura competitivă, accesul stabil la piața europeană și stimulentele atractive oferite de guvernul polonez”, mai notează publicația.

Fabrica este estimată să înceapă activitatea în anul 2028, unde vor fi aproximativ 400 de angajați. Investiția se ridică la 587 milioane de dolari.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Polonia, romania, fabrica, anvelope,

Dată publicare: 16-12-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Moment istoric pentru ”mașina poporului”: prima fabrică din Germania închisă, după producția ultimului model Volkswagen
Stiri externe
Moment istoric pentru ”mașina poporului”: prima fabrică din Germania închisă, după producția ultimului model Volkswagen

Ultima maşină urmează să iasă marţi de pe linia de producţie a Fabricii Transparente a Volkswagen (VW) din oraşul Dresda, estul Germaniei, după 24 de ani de producţie la această uzină, informează DPA.

Alte patru lanțuri mari de magazine retrag de la comercializare loturile de lapte praf pentru sugari de la Nestle
Stiri actuale
Alte patru lanțuri mari de magazine retrag de la comercializare loturile de lapte praf pentru sugari de la Nestle

Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă, vineri, retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine.

Greșeala făcută după un post prelungit care ne poate distruge digestia. Poate duce la diabet
Doctor de bine
Greșeala făcută după un post prelungit care ne poate distruge digestia. Poate duce la diabet

Ne uităm la un organ implicat major în digestie. Pancreasul endocrin - fabrică hormoni, printre care - și insulina. Pancreasul exocrin - secretă suc pancreatic, care participă activ la digestia alimentelor în tubul digestiv.

UE construiește cea mai mare fabrică de procesare a pământurilor rare la frontiera cu Rusia. „Exact la momentul potrivit”
Stiri externe
UE construiește cea mai mare fabrică de procesare a pământurilor rare la frontiera cu Rusia. „Exact la momentul potrivit”

Europa accelerează construcţia celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chiar la graniţa cu Rusia, în încercarea de a reduce dependenţa strategică de China în aprovizionarea cu magneţi esenţiali pentru tehnologiile moderne.

Ucraina va construi o fabrică de armament pe teritoriul unui stat NATO. Va produce combustibil pentru rachete și drone
Stiri externe
Ucraina va construi o fabrică de armament pe teritoriul unui stat NATO. Va produce combustibil pentru rachete și drone

Oficiali din Danemarca și Ucraina au anunțat înființarea unei fabrici ucrainene de armament, Fire Point Rocket Technology, la Vojens, în vestul Danemarcei, pentru a susține producția militară ucraineană pe termen lung, potrivit AFP.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28