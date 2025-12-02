Ucraina va construi o fabrică de armament pe teritoriul unui stat NATO. Va produce combustibil pentru rachete și drone

Oficiali din Danemarca și Ucraina au anunțat înființarea unei fabrici ucrainene de armament, Fire Point Rocket Technology, la Vojens, în vestul Danemarcei, pentru a susține producția militară ucraineană pe termen lung, potrivit AFP.

Astfel, Ucraina va produce combustibil solid pentru rachete de uz militar. Amplasarea unei astfel de instalații în Danemarca permite Kievului să-și dezvolte producția în siguranță. ”Trebuie să-i ajutăm pe pritenii noştri ucraineni în lupta lor pentru libertate. Au nevoie de un loc sigur în care să-şi stabilească producţia, ca cel pe care sunt pe cale să-l lanseze aici”, a declarat luni seara AFP ministrul danez al Industriei Morten Bødskov.

???????? Denmark has allowed Ukraine to build a military factory on its territory — the first such case in NATO In the town of Vojens, Ukraine will produce solid military-grade rocket fuel???? Placing such a facility in Denmark allows Kyiv to develop its production safely, without… pic.twitter.com/QdvbJEEZ0S December 2, 2025

El a lansat în mod simbolic lucrările la instalaţia ucraineană cu casmaua în mână.

”Trebuie să ne creştem producţia, un lucru care este imposibil în Ucraina”, a declarat directorul general al Fire Point Rocket Technology, Viceslav Bondarciuk. ”Dacă ar trebui să alegem o ţară, aş spune că Danemarca este cea care ne primeşte cel mai bine”, a adăugat el.

Instalaţia, a cărei producţie urmează să înceapă în toamna lui 2026, urmează să producă propergol, un combustibil de propulsie a rachetelor şi dronelor.

Pe de altă parte, guvernul suedez a anunţat marţi că urmează să doneze Ucrainei 1,1 miliarde de coroane suedeze, pentru a ao ajuta să se pregătească de iarnă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













