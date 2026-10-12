Românca în vârstă de 24 de ani a fost atrasă într-o „cameră a crimei”, amenajată într-o locuință închiriată prin Airbnb, de Benjamin Day, un student de 20 de ani la criminalistică. Acesta a înjunghiat-o mortal, după care a încercat să-i dezmembreze corpul. Day pregătise încăperea ca un „omagiu” adus serialului american, acoperind cu folie de plastic podeaua și pereții dormitorului, precum și patul, notează publicația Daily Mail.

Verișoara Mariei a povestit că a primit ultimul semn de viață de la aceasta în jurul orei 20:00, în seara în care a fost ucisă. Nu a răspuns însă la telefon, deoarece se simțea rău din cauza sarcinii. În jurul orei 22:00, Maria a „dispărut”, iar familia nu a mai auzit nimic de la ea.

„Regret profund că nu am răspuns la ultimul ei apel. Mi-aș fi dorit să fie aici, să-mi cunoască bebelușul. Mi-aș dori să pot da timpul înapoi și să-i salvez viața.”, a mai spus femeia.

Potrivit acesteia, Maria obișnuia să se pună pe locul al doilea pentru binele celorlalți.

Day și-a recunoscut vinovăția pentru crimă

Day, fiul unui director de companie, a pledat vinovat pentru uciderea Mariei în a doua zi a procesului său, desfășurat în această săptămână. Instanța a aflat că tânărul era obsedat de serialul Dexter, al cărui protagonist este Dexter Morgan, un specialist în criminalistică ce duce o viață dublă, devenind un criminal în serie care își face singur dreptate.

Instanța a aflat că nu există dovezi privind un contact sexual între cei doi și că, cel mai probabil, Maria a fost ucisă la foarte scurt timp după ce a ajuns la locuință. Ca parte a planului său, Day pusese bunurile tinerei într-un sac negru de gunoi, pregătit pentru a fi aruncat. A fost arestat după ce s-a rănit la mână în timp ce încerca să-i dezmembreze corpul.

Verișoara Mariei a refuzat să vorbească despre activitatea acesteia ca escortă, dar a subliniat că nimeni nu merită să aibă parte de un asemenea sfârșit.

„Indiferent din ce își câștiga existența, era problema ei. Ceea ce contează este că un nemernic i-a luat viața. Îl întreabă cineva de ce avea asemenea gânduri?”, a spus ea.

Despre Maria, pe care o considera ca pe o soră, a afirmat: „Ne iubea pe toți și și noi o iubeam pe ea.”

„Personal, nu am vrut să-i accept moartea. Nu am mers la înmormântarea ei și nu cred că am puterea să-i vizitez mormântul. Încă refuz să cred că toate acestea sunt adevărate”, a mărturisit verișoara tinerei.

Maria își pierduse mama și visa să aibă propria familie

Maria Saceanu s-a născut în Alexandria, județul Teleorman. A locuit în Londra înainte de a se muta în Tividale

Era singură la părinți, iar în 2023 și-a pierdut mama. Potrivit verișoarei sale, cele două erau foarte apropiate, iar Maria „nu și-a revenit niciodată pe deplin” după această pierdere.

Cu toate acestea, tânăra visa să devină, la rândul ei, mamă și să-și întemeieze o familie.

„Voia să trăiască, să aibă o familie, să devină mamă. Era o fată cum întâlnești una la un milion”, a declarat verișoara.

„Când spun asta, o spun din tot sufletul: obișnuia să se pună pe locul al doilea pentru binele celorlalți.”

Vorbind despre cel care i-a ucis verișoara, femeia a spus că își dorește ca acesta să trăiască mult timp, dar să fie măcinat de remușcări.

„Tot ce vreau este ca acea persoană josnică să trăiască 102 ani și să sufere în fiecare an al vieții sale. Să fie bântuit de regrete, să ajungă să-i ceară iertare și să înnebunească din cauza remușcărilor”, a declarat ea.

Totuși, femeia a spus că nu crede că Day va supraviețui mult timp în închisoare.