Rusia va respecta o încetare a focului de o zi pentru desfăşurarea alegerilor în Ucraina, a declarat Peskov, citat de AFP, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat pentru un armistiţiu de "60 de zile" pentru a putea organiza un scrutin prezidenţial în plin război.

"Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, preşedintele rus, comandantul şef al armatei (ruse), va fi gata să ordone ca Ucraina să nu fie lovită în ziua alegerilor, mai exact în ziua desfăşurării alegerilor", a declarat Peskov, după declarase anterior că Moscova vrea un acord de pace global.

La rândul său, şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a declarat luni că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski "nu merită" un armistiţiu pentru organizarea unor alegeri prezidenţiale în Ucraina, conform AFP.

"Nu cred că merită această răgaz, nu cred că ne vom lăsa încă o dată cumpăraţi de asigurări şi promisiuni", a declarat Lavrov într-o conferinţă de presă.

Volodimir Zelenski a propus un armistiţiu de "60 de zile" cu Rusia pentru a permite organizarea alegerilor prezidenţiale după ce preşedintele american Donald Trump făcuse apel sâmbătă la schimbarea preşedintelui în Ucraina.

După anunţul de vineri privind acordul său cu Putin privind livrările ruseşti de motorină pe pieţele americană şi mondială, Donald Trump a îndemnat sâmbătă Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace cu Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin, potrivit agenţiilor de presă internaţionale.