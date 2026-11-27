Generează rezumat cu AI

Producătorul belgian de sateliţi Aerospacelab a obţinut în septembrie un contract în valoare de 2,4 miliarde de euro pentru fabricarea a 264 dintre cei 348 de sateliţi prevăzuţi în cadrul programului IRIS², alternativa Uniunii Europene la reţeaua Starlink, operată de SpaceX, potrivit News.ro.

Potrivit companiei belgiene, care îşi va schimba denumirea în Ectro începând cu 30 noiembrie, aceşti sateliţi vor constitui, până în 2030, coloana vertebrală a infrastructurii europene de comunicaţii suverane, securizate şi reziliente.

Noua fabrică, situată la Marcinelle

Noua fabrică, situată la Marcinelle, în apropiere de Charleroi, are o suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi şi va putea produce până la 500 de sateliţi anual, ceea ce ar transforma-o în a treia mare unitate de producţie de sateliţi din lume, potrivit Palatului Regal belgian.

Fabrica a fost inaugurată în prezenţa regelui Philippe al Belgiei. Angajaţii urmează să se instaleze în noua unitate în ianuarie, iar producţia ar trebui să înceapă până la sfârşitul anului 2028, potrivit agenţiei France-Presse.

Comunicaţiile prin satelit au dobândit o importanţă tot mai mare atât în viaţa cotidiană, cât şi pentru securitatea naţională. Acestea asigură accesul la internet în regiuni izolate, conectivitatea echipamentelor militare, inclusiv a navelor de război şi a avioanelor de luptă, precum şi comunicaţii securizate pentru guverne şi forţele armate în zonele în care reţelele terestre sunt indisponibile sau perturbate.

Importanţa strategică a acestor tehnologii a devenit evidentă în Ucraina, ale cărei forţe armate depind în mare măsură de serviciile Starlink în confruntarea cu Rusia. Restricţiile recente privind utilizarea serviciului în teritoriile ocupate de Rusia, semnalate de oficialii ucraineni, au evidenţiat riscurile dependenţei de operatorii comerciali privaţi în contextul conflictelor geopolitice.

Europa are de recuperat un decalaj considerabil faţă de Starlink

Europa are însă de recuperat un decalaj considerabil faţă de Starlink. Potrivit SpaceX, reţeaua dispune de peste 11.000 de sateliţi pe orbita joasă a Pământului, fiind de departe cea mai mare constelaţie de sateliţi din lume, iar compania intenţionează să îşi extindă flota până la 100.000 de sateliţi.

Printre competitorii Starlink se numără şi gigantul american Amazon, a cărui divizie Amazon Leo a plasat deja pe orbită peste 400 de sateliţi şi intenţionează să dezvolte o constelaţie iniţială de peste 3.200 de sateliţi.

Grupul francez Eutelsat operează, la rândul său, peste 600 de sateliţi pe orbita joasă a Pământului, prin intermediul constelaţiei OneWeb. Compania face parte, alături de SES şi Hispasat, din consorţiul SpaceRISE, responsabil de dezvoltarea şi operarea sistemului european IRIS².

Comisia Europeană consideră IRIS² un activ strategic pentru asigurarea suveranităţii spaţiale a Europei în raport cu reţelele comerciale de sateliţi, precum Starlink. Primele lansări sunt prevăzute până la sfârşitul anului 2029, iar serviciile iniţiale ar urma să devină disponibile la scurt timp după aceea.

În august, Comisia Europeană şi consorţiul SpaceRISE au anunţat extinderea constelaţiei principale de la 282 la 348 de sateliţi, ceea ce va majora cu 60% capacitatea de comunicaţii securizate destinată guvernelor statelor membre ale UE. Necesităţile din domeniul apărării şi securităţii au reprezentat principalele motive ale extinderii programului.