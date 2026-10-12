„ ... dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”, a transmis liderul social-democrat pe pagina sa de socializare.

Manda mai spune că alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie”, însă acestea ”pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor.

”Am spus astăzi, în ședința PSD, că trebuie să fim pregătiți inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluția bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției.”, mai susține secretarul general al PSD.

Claudiu Manda: Bolojan să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții

În continuarea mesajului, Manda afirmă că președintele PNL ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, în loc să transmită ”ironii”.

„Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită.

Românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, de campania electorală a PNL sau de imaginea domnului Bolojan. Vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă. Vor să știe că spitalele vor avea medicamente, că ambulanțele vor avea combustibil și că pensiile și salariile vor fi plătite la timp.

Iar pentru asta avem nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor.”, mai spune Claudiu Manda.