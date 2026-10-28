Rezultatele de la exit-poll arată că partidul premierului Netanyahu a obținut cel mai mare număr de mandate, dar coaliția care îl susținea a pierdut majoritatea parlamentară.

Nici partidele de opoziție nu au reușit să obțină, împreună, suficiente mandate pentru a forma guvernul. Cheia este acum la partidele arabe, care au obținut rezultate-record.

La închiderea urnelor, exit-poll-urile nu au reușit să separe apele în alegerile din Israel. Nici coaliția premierului Netanyahu, nici cea a principalului său rival, fostul șef al Armatei, Gadi Eisenkot, nu au obținut cele 61 de mandate necesare pentru formarea unei majorități parlamentare. Asta nu i-a împiedicat pe susținătorii opoziției să sărbătorească pe străzile din Tel Aviv.

Hadas Shoham, localnică: „Sunt atât de entuziasmată! Parcă nici corpul meu nu a înțeles încă ce s-a întâmplat. În sfârșit, am câștigat, după patru ani în care am luptat pe străzi”.

Bucurie era și la sediul de campanie al lui Gadi Eisenkot, adversarul direct al lui Netanyahu.

Stela Avidan, localnică: „Suntem fericiți că există o schimbare. După 7 octombrie, era îngrozitor să ne gândim că o persoană ca Bibi (Benjamin Netanyahu) sau un guvern ca al lui - responsabil pentru atât de multe daune și cu Qatarul prezent în birourile sale, ar putea rămâne la putere”.

Sam Mednick, The Associated Press: „Acestea sunt primele alegeri de la atacurile conduse de Hamas asupra sudului Israelului, în octombrie 2023, care au declanșat războiul din Gaza. Scrutinul este considerat pe scară largă un referendum asupra premierului Benjamin Netanyahu. Comisia electorală a anunțat că prezența la vot a fost extrem de ridicată. Candidații și-au îndemnat susținătorii să meargă la urne până târziu în noapte”.

De remarcat că partidul Likud al premierului Netanyahu a câștigat mai multe mandate ca la alegerile anterioare, dar coaliția din care face parte a pierdut majoritatea în Knesset. Cu toate astea, atmosfera la sediul partidului a fost una optimistă.

Israelul se pregătește pentru o perioadă de incertitudine politică

Sinai Elmashli, susținător al lui Netanyahu „Sunt foarte mulțumit și fericit, dar încă nu am ajuns acolo unde ne dorim. Lista nu este încă definitivă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom forma guvernul".

Jeremy Diamond, corespondent CNN: „Pentru restul țării și pentru restul lumii, care urmăresc celelalte exit-polluri, realitatea este cu totul alta: o respingere a lui Netanyahu și a coaliției sale de guvernare de dreapta".

În acest context, partidele arabe israeliene au obținut un număr record de mandate - 18, potrivit exit-pollurilor -, și ar putea juca un rol decisiv în negocierile politice.

Mansour Abbas, șeful partidului islamist Ra'am: „Datoria și responsabilitatea noastră în cadrul Listei Arabe Unite sunt transformarea acestui bloc electoral într-o forță politică majoră, care să poată participa la guvernarea Israelului și să obțină rezultate concrete pentru toți membrii societății noastre arabe".

În ciuda declarațiilor optimiste, calculele parlamentare sunt complicate, iar Israelul se pregătește pentru o perioadă de incertitudine politică și negocieri dificile.

Sam Mednick, The Associated Press: „Nu este clar ce se va întâmpla. Ar putea trece săptămâni sau chiar luni până când israelienii vor afla cine va fi următorul lor prim-ministru”.