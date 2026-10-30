Rezultatele finale plasează blocul pro-Netanyahu la 53 de locuri, blocul anti-Netanyahu la 48, iar formaţiunile arabe la 19, potrivit News.ro.

Rata finală de participare la vot a fost de 77,9% din alegătorii cu drept de vot, fiind exprimate 5.716.665 de voturi.

Partidele „Rezerviştii” (2,7%), „Poporul Israelului” (1,7%) şi „Publicul Haredi” (0,2%) nu au reuşit să depăşească pragul electoral de 3,25%.

Alocarea finală a mandatelor în cel de-al 26-lea Knesset este următoarea:

Likud - 27

Yashar - 21

B’Yachad - 12

Lista Comună - 11

Democraţii - 8

Ra’am - 8

Yisrael Beytenu - 7

Iudaismul Torah Unit - 7

Otzma Yehudit - 7

Shas - 6

Sionismul religios - 6

Rezultatele oficiale finale vor fi înaintate preşedintelui Isaac Herzog pe 4 noiembrie, după verificarea eventualelor erori sau anchete. Knessetul urmează să depună jurământul pe 10 noiembrie.

Netanyahu a acuzat partidele arabe că au „furat alegerile”

Partidul Likud al premierului israelian Benjamin Netanyahu a acuzat partidele majoritar arabe, care sunt pe cale să obţină 17 mandate în Knesset, de faptul că au „furat alegerile”, la o zi după un scrutin legislativ extrem de strâns.

Alegerile legislative „au fost furate de către partide arabe care susţin terorismul şi aneantizarea statului evreu”, a acuzat miercuri Partidul Likud, care dă asigurări că are probe cu privire la cazuri de „corupţie, ameninţări, violenţe, falsificări şi utilizarea unor programe informatice interzise prin care să îndemne alegătorii să voteze”, conform News.ro.

Partidele arabe Raam - un acronim care înseamnă în ebraică „Lista Arabă Unită” - şi Lista Unificată (extremă stânga) au obţinut un scor-surpriză, cu mult peste aşteptări.

De-a lungul campaniei sale, Benjamin Netanyahu şi-a multiplicat atacurile împotriva acestor formaţiuni.

Marţi, în ziua alegerilor, el declara că „trei responsabili de rang înalt” de la Raam au fost arestaţi în sudul ţării având asupra lor plicuri cu bani.