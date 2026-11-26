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Presupusele acţiuni de sabotaj coordonate de Rusia în Europa se intensifică, existând riscul unui eveniment cu victime în masă, întrucât Moscova ar viza, potrivit unor informaţii, infrastructuri precum liniile feroviare, aeroporturile şi reţelele energetice, avertizează un important think tank internaţional, Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), într-un raport publicat joi, potrivit News.ro.

Germania şi Polonia sunt principalele ţinte ale acestei campanii, însă România figurează, de asemenea, printre ţările vizate. Experţii consideră că, deşi autorităţile europene au devenit mai eficiente în dejucarea unor comploturi, nu există dovezi că măsurile adoptate până acum au descurajat Kremlinul. Raportul prezintă patru scenarii privind evoluţia acestei ameninţări până în 2029, inclusiv în eventualitatea unei încetări a focului în Ucraina.

Deşi nu se află în război direct cu nicio altă ţară europeană în afară de Ucraina, Moscova este implicată într-un conflict prin intermediari, cu scopul de a slăbi sprijinul continentului pentru Kiev, se arată în raport.

Raportul intitulat „Războiul neconvenţional al Rusiei împotriva Europei: sabotaj, descurajare şi scenarii de viitor”, realizat de Charlie Edwards, Tom Field şi Zoe Lambert, analizează operaţiunile asociate Rusiei în Europa în perioada ianuarie 2022 - septembrie 2026.

Rusia a recurs din ce în ce mai mult la sabotaj în ultimul an, utilizarea explozivilor şi a incendiilor provocate aproape dublându-se şi prezentând un risc de victime în masă, se arată în raportul IISS. Rusia îşi intensifică şi îşi diversifică operaţiunile de sabotaj împotriva Europei, recurgând la metode tot mai sofisticate şi la agenţi mai bine pregătiţi, iar riscul unui atac soldat cu numeroase victime, deliberat sau ca urmare a unei erori de calcul, este în creştere. Un astfel de dezastru ar putea genera apeluri la represalii şi ar putea diviza guvernele europene, menţionează raportul citat de CNN.

Germania şi Polonia, ţările europene ale căror sisteme logistice şi industrii joacă cel mai important rol în sprijinirea Ucrainei, înregistrează cel mai mare procentaj în materie de acte de sabotaj ruseşti raportate, peste jumătate dintre incidentele înregistrate între octombrie 2025 şi septembrie anul acesta având loc în aceste ţări, conform concluziilor raportului.

Conform unei analize realizate de IISS, între octombrie 2025 şi septembrie 2026 au fost înregistrate în Polonia 29 de incidente legate de Moscova, inclusiv un incident în noiembrie 2025 în care o încărcătură explozivă a avariat o linie feroviară care leagă Varşovia de graniţa cu Ucraina. Deşi nu au existat victime, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat ulterior că explozia a fost probabil planificată pentru a distruge un tren.

„Atacurile s-au concentrat asupra sectoarelor critice pentru efortul de război al Ucrainei, în timp ce atacurile asupra infrastructurii publice şi a locaţiilor de mare vizibilitate par, de asemenea, să aibă scopul de a submina încrederea publicului şi sprijinul acordat Ucrainei”, se arată în raport.

Războiul neconvențional, adevăratul pericol

Înainte de publicarea raportului, Jared Kushner, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru negocierile dintre Rusia şi Ucraina şi ginerele acestuia, a lăudat „reţinerea” liderului rus Vladimir Putin în acest război care durează de mai bine de patru ani. „A fost de acord să nu folosească arme nucleare, ceea ce, evident, este un lucru important”, i-a spus Kushner lui Mathias Döpfner, directorul general al companiei-mamă a POLITICO, Axel Springer, într-un podcast difuzat miercuri. Însă raportul IISS afirmă că aşa-numitul „război neconvenţional” - şi nu războiul nuclear - reprezintă o ameninţare imediată pentru Europa.

Serviciile de informaţii ruse au reuşit să recruteze o forţă de agenţi care probabil devin din ce în ce mai pricepuţi la sabotaj, folosind „metode mai complexe, inclusiv dispozitive explozive improvizate echipate cu cronometre şi detonatoare”, se arată în raport.

În ciuda arestării unor agenţi intermediari în mai multe cazuri - alături de expulzarea ofiţerilor de informaţii ruşi şi închiderea unor consulate - europenii nu au reuşit să descurajeze Moscova. „Nu există dovezi clare că aceste măsuri au făcut din sabotaj un instrument mai puţin atractiv al politicii Kremlinului”, se menţionează în raport. Nici grupul de agenţi recrutaţi nu pare să fi fost descurajat, întrucât frecvenţa atacurilor nu s-a modificat substanţial. „Arestările impun costuri agenţilor, dar până în prezent nu şi serviciilor de informaţii ruse care îi dirijează şi le facilitează acţiunile”, continuă analiza.

Raportul atrage atenţia că sabotajele susţinute de Rusia au loc în valuri pe tot continentul, ceea ce sugerează o planificare centralizată la Moscova.

În ansamblu, acţiunile Rusiei se desfăşoară atât la nivel tactic, cât şi strategic, potrivit raportului, operaţiunile tactice urmărind să afecteze sau să întârzie ajutorul acordat Ucrainei, în timp ce, la nivel strategic, se încearcă ca sprijinul acordat Kievului să devină prea costisitor din punct de vedere economic sau politic pentru ca guvernele europene să îl poată suporta.

Între timp, Kushner a arătat cu degetul spre Europa pentru prelungirea războiului din Ucraina, afirmând că declaraţiile şi acţiunile „provocatoare” venite din capitalele europene l-au pus pe Putin în gardă. „Punctul său de vedere este că nu vede că (europenii) sunt pregătiţi pentru pace. El crede că aceştia doresc înfrângerea strategică a Rusiei”, a declarat Kushner în cadrul podcastului „MD Meets”, difuzat miercuri.

Germania și Polonia, principalele ținte

Potrivit analizei realizate de institutul cu sediul la Londra, în perioada octombrie 2025 - septembrie 2026, 28% dintre incidentele înregistrate au vizat sectorul militar-industrial, 22% sectorul transporturilor, iar 7% sectorul energetic. Experţii consideră foarte probabil ca aceste trei sectoare să rămână principalele ţinte ale operaţiunilor ruseşti, în special acolo unde contribuie la efortul de război al Ucrainei.

Germania şi Polonia sunt ţările cel mai frecvent vizate de operaţiunile de sabotaj asociate Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Este foarte probabil ca ele să rămână principalele ţinte, având în vedere sprijinul constant acordat Ucrainei şi rolul esenţial pe care infrastructura lor de transport, logistică şi industrială îl joacă în aprovizionarea acestei ţări.

Numai în Polonia au fost înregistrate 29 de incidente între octombrie 2025 şi septembrie 2026, dintre care 16 s-au soldat cu arestări.

Ţările baltice rămân, de asemenea, expuse, cu 18 incidente înregistrate în aceeaşi perioadă.

România figurează şi ea pe harta operaţiunilor externe asociate Rusiei realizată de IISS, iar un grafic inclus în raport indică 11 incidente înregistrate în perioada ianuarie 2022 - septembrie 2026. Acestea au vizat, printre altele, infrastructura energetică, militară şi de transport, precum şi obiective guvernamentale. Cercetătorii fac referire în mod explicit la tentativa de sabotaj dejucată în octombrie 2025 la sediul firmei ucrainene de curierat Nova Post din Bucureşti, unde autorităţile române au neutralizat două dispozitive incendiare. Potrivit procurorilor, acestea fuseseră plasate de doi cetăţeni ucraineni care acţionau sub coordonarea serviciilor de informaţii ruse.

Raportul aminteşte şi de contaminarea, în perioada iulie-august 2025, a unor cantităţi de ţiţei livrate rafinăriilor din Cehia, Italia şi România. Ţiţeiul conţinea cloruri organice, care riscau să avarieze echipamentele rafinăriilor. Potrivit informaţiilor apărute în presă şi citate de IISS, autorităţile române au suspectat un act de sabotaj rusesc, însă Guvernul nu a atribuit public Rusiei responsabilitatea pentru contaminare.

România este menţionată, de asemenea, printre ţările care au continuat, începând din 2024, să expulzeze diplomaţi şi alţi reprezentanţi oficiali ruşi.

Cine sunt agenții Rusiei

Autorii raportului identifică trei categorii de persoane implicate în operaţiunile ruseşti: agenţi fără pregătire specializată, recrutaţi în număr mare, agenţi cu un anumit nivel de pregătire, capabili să desfăşoare operaţiuni mai complexe, şi ofiţeri ai serviciilor de informaţii ruse, care intervin în cazul unor obiective de importanţă deosebită.

Majoritatea operaţiunilor sunt desfăşurate însă în continuare de persoane fără pregătire specializată, adesea infractori sau persoane vulnerabile, recrutate prin intermediul internetului. Unii dintre cei recrutaţi nici măcar nu cunosc scopul final al misiunilor care le sunt încredinţate.

O evoluţie îngrijorătoare este însă apariţia unei categorii de agenţi mai bine pregătiţi, capabili să desfăşoare atacuri mai complexe. Experţii consideră că este posibil ca serviciile ruse să fi început să recruteze persoane mai competente sau să le ofere un sprijin tehnic mai consistent. În pofida expulzării unui număr mare de ofiţeri ai serviciilor de informaţii ruse din ţările europene începând din 2018, aceste servicii îşi păstrează capacitatea de a organiza operaţiuni în Europa.

Arestarea agenţilor recrutaţi de Moscova nu împiedică neapărat serviciile ruse să găsească înlocuitori şi să organizeze noi atacuri, mai arată raportul.

Până în prezent, potrivit datelor IISS, operaţiunile clasificate drept sabotaj nu s-au soldat cu decese, dar riscul unor incidente mortale este în creştere, în special în sectorul feroviar. Cercetătorii consideră că tentativa de distrugere a unui tren în Polonia, în noiembrie 2025, indică disponibilitatea celor care coordonează aceste operaţiuni de a pune în pericol vieţile civililor.

„Riscul cel mai grav nu este o creştere a numărului total de incidente, ci ca o singură operaţiune de sabotaj să provoace numeroase victime sau perturbări de lungă durată – fie în mod deliberat, fie ca urmare a unei erori de calcul”, avertizează autorii raportului.

În pofida recentelor atacuri şi tentative de atac din Estonia, Lituania şi România, guvernele acestor ţări nu au stabilit linii roşii, principala lor preocupare fiind evitarea unei escaladări, remarcă autorii raportului.

Rusia nu și-a atins obiectivele strategice

Deşi operaţiunile ruseşti au provocat pagube infrastructurii europene, au perturbat transporturile şi au obligat guvernele şi companiile să aloce resurse suplimentare pentru securitate, ele nu au determinat o reducere semnificativă a fluxului de ajutor militar către Ucraina şi nici nu au determinat guvernele europene să-şi retragă sprijinul pentru Kiev. Dimpotrivă, potrivit datelor IISS, cheltuielile europene pentru apărare au crescut în termeni reali cu 12,6% în 2025, acelaşi ritm de creştere ca în 2024, în timp ce cheltuielile Rusiei au crescut cu 3%.

NATO şi-a extins operaţiunile de supraveghere în Marea Baltică şi în spaţiul aerian de pe flancul estic, iar Uniunea Europeană a adoptat noi măsuri pentru consolidarea capacităţilor de apărare şi a pregătirii populaţiei pentru situaţii de criză.

Totuşi, nici Europa nu a demonstrat că este capabilă să descurajeze pe termen lung operaţiunile ruseşti. Autorii descriu confruntarea drept un război neconvenţional de uzură, în care fiecare parte se adaptează la acţiunile celeilalte, fără ca vreuna să deţină un avantaj clar.

Patru scenarii pentru 2029

Raportul prezintă patru scenarii privind evoluţia acestei ameninţări ruse până în 2029, inclusiv în eventualitatea unei încetări a focului în Ucraina. Acestea au fost elaborate cu ajutorul Hinsley, o platformă de inteligenţă artificială destinată realizării de prognoze geopolitice, iar rezultatele au fost analizate de cercetătorii IISS. Autorii subliniază că scenariile reprezintă evoluţii plauzibile, nu predicţii, şi că ele nu se exclud reciproc.

1. Un război de uzură pe întreg continentul

În primul scenariu, Rusia continuă o campanie de intimidare şi sabotaj dispersată geografic, recurgând la incendieri, atacuri cibernetice, interferenţe cu sistemele de navigaţie şi operaţiuni cu drone.

Majoritatea incidentelor provoacă pagube limitate, însă efectul lor cumulat este creşterea costurilor activităţilor europene de apărare şi obligarea guvernelor să reacţioneze la o succesiune imprevizibilă de alerte de securitate.

Sprijinul european pentru Ucraina continuă, iar Rusia nu reuşeşte să obţină o capitulare politică a Europei. Campania ar putea avea chiar un efect contrar celui urmărit de Kremlin, stimulând cooperarea dintre ţările europene.

2. Infiltrarea infrastructurii europene după o încetare a focului în Ucraina

În al doilea scenariu, la sfârşitul anului 2029, în Ucraina este în vigoare de cel puţin 12 luni un acord de încetare a focului. Rusia reduce numărul atacurilor vizibile, însă continuă să recruteze agenţi, să dezvolte relaţii comerciale şi să încerce să obţină acces la infrastructura fizică şi la reţelele informatice europene, în perspectiva unor operaţiuni viitoare.

Reducerea numărului atacurilor ar putea determina unele capitale europene să încerce normalizarea relaţiilor cu Moscova, iar companiile şi liderii politici să pledeze pentru diminuarea cheltuielilor de securitate.

Serviciile de securitate avertizează însă că reducerea vizibilităţii operaţiunilor ruseşti nu înseamnă neapărat o diminuare a capacităţii sau a intenţiei Moscovei de a acţiona.

3. Concentrarea atacurilor asupra reţelelor logistice de pe flancul estic al NATO

În al treilea scenariu, Rusia îşi concentrează operaţiunile asupra reţelelor de transport, producţie şi aprovizionare care leagă Germania de flancul estic al NATO.

Sunt afectate inclusiv rutele care traversează Cehia, Slovacia şi ţările baltice, precum şi porturile de la Marea Nordului. Perturbările repetate provoacă întârzieri semnificative ale unor livrări militare, în condiţiile în care capacitatea rutelor alternative este limitată.

Creşterea costurilor şi a riscurilor de securitate ar putea descuraja companiile private să mai accepte contracte în domeniul apărării.

Guvernele europene ar putea însă răspunde prin investiţii suplimentare în infrastructură şi prin consolidarea cooperării, în loc să reducă sprijinul acordat Ucrainei.

4. Presiuni asupra infrastructurii maritime din nordul Europei

Ultimul scenariu prevede intensificarea presiunilor ruseşti asupra infrastructurii maritime din nordul Norvegiei, din Marea Norvegiei şi din zonele de acces către Atlanticul de Nord.

Operaţiunile de recunoaştere, atacurile cibernetice, activităţile militare şi incidentele de origine incertă ar genera îndoieli cu privire la siguranţa comunicaţiilor, a aprovizionării cu energie şi a deplasării forţelor NATO. Principalul obiectiv al Kremlinului ar fi să influenţeze modul în care NATO operează în regiune, obligând ţările aliate să-şi împartă resursele navale, aeriene şi de supraveghere între protejarea infrastructurii civile şi îndeplinirea misiunilor militare.

Şi în acest caz, rezultatul ar putea fi contrar celui urmărit de Moscova, dacă aliaţii decid să-şi consolideze prezenţa militară în regiune.

Europa trebuie să își stabilească liniile roșii

Principala provocare pentru guvernele europene este transformarea succeselor punctuale ale anchetatorilor în măsuri care să limiteze pe termen lung capacitatea Rusiei de a recruta, finanţa şi organiza noi operaţiuni.

Potrivit IISS, sancţiunile diplomatice, închiderea consulatelor şi atribuirea publică a atacurilor nu au demonstrat până acum că au un efect de descurajare asupra Kremlinului. Experţii recomandă ca ţările europene, cel puţin cele membre ale NATO, să stabilească şi să comunice public ce nivel de gravitate al unui atac ar declanşa un anumit tip de răspuns.

De asemenea, ele ar trebui să se angajeze să impună costuri serviciilor de informaţii ruse, nu doar agenţilor de care acestea se pot dispensa cu uşurinţă, şi să împartă responsabilitatea protejării rutelor de aprovizionare a Ucrainei, în loc să lase această sarcină în principal Germaniei şi Poloniei. O asemenea abordare ar fi mai dificil de organizat decât actualele reacţii punctuale ale guvernelor europene, însă ar fi mult mai puţin periculoasă, conchid autorii raportului.