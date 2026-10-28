Nici opoziția condusă de fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, nu are majoritatea necesară. Partidele arabe care au înregistrat o creștere importantă ar putea înclina balanța.

După numărarea a peste 85% din voturi, rezultatele parțiale îl mențin pe Benjamin Netanyahu pe primul loc. Partidul său de extremă dreapta, Likud, are aproximativ 54 de mandate, în timp ce opoziția condusă de Gadi Eisenkot se apropie de 49. Partidele arabe ar urma să obțină, împreună, în jur de 17. Pentru o majoritate în parlamentul israelian sunt necesare 61.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Trebuie să formăm un guvern puternic, de dreapta, naționalist. Este interzis, pur și simplu interzis, să punem în pericol Israelul prin formarea unui guvern care se bazează pe partide arabe antisioniste”.

De cealaltă parte, liderul opoziției spune că este pregătit să-și asume guvernarea, inclusiv printr-un guvern minoritar.

Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar: „Publicul a decis în favoarea schimbării. Coaliția eșecului a pierdut încrederea oamenilor.”

Sam Mednick, The Associated Press: „Până acum, rezultatele preliminare indică faptul că nici blocul lui Netanyahu, nici opoziția nu vor obține suficiente locuri în parlament pentru a forma majoritatea”.

Donald Trump, președintele SUA: „S-ar putea să câștige sau să fie la egalitate. În cazul acesta, un rezultat de egalitate este considerat o victorie. Faptul că a avut susținerea mea cred că l-a ajutat mult”.

Președintele Israelului a spus că nu va începe consultările cu liderii partidelor privind formarea unui nou guvern mai devreme de săptămâna viitoare, când se așteaptă să primească rezultatele oficiale ale votului. Isaac Herzog va desemna candidatul care în opinia sa are cele mai mari șanse să obțină sprijinul majorității. Dacă negocierile eșuează, se vor organiza noi alegeri.

Isaac Herzog, președintele Israelului: „Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, cu siguranță după ce s-a întâmplat ieri, pentru a evita o nouă rundă de alegeri”.

În aceste condiții, voturile partidelor arabe ar putea deveni decisive, dacă acestea vor accepta să susțină tabăra opoziției.

Jeremy Diamond, CNN: „Dacă acestea se vor alinia blocului opoziției, ar putea asigura o majoritate parlamentară anti-Netanyahu. Urmează negocieri intense și numeroase înțelegeri în culise”.

Prezența la vot, de 77,7 %, a fost cea mai ridicată din 1999 încoace.