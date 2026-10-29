Alegerile legislative „au fost furate de către partide arabe care susţin terorismul şi aneantizarea statului evreu”, a acuzat miercuri Partidul Likud, care dă asigurări că are probe cu privire la cazuri de „corupţie, ameninţări, violenţe, falsificări şi utilizarea unor programe informatice interzise prin care să îndemne alegătorii să voteze”, conform News.ro.

Partidele arabe Raam - un acronim care înseamnă în ebraică „Lista Arabă Unită” - şi Lista Unificată (extremă stânga) au obţinut un scor-surpriză, cu mult peste aşteptări.

De-a lungul campaniei sale, Benjamin Netanyahu şi-a multiplicat atacurile împotriva acestor formaţiuni.

Marţi, în ziua alegerilor, el declara că „trei responsabili de rang înalt” de la Raam au fost arestaţi în sudul ţării având asupra lor plicuri cu bani.

Directorul general interimar al Comisiei Electorale Centrale (CEC) Dean Livneh a evocat un incident „neobişnuit” şi a anunţat că „poliţia a arestat” înaintea închiderii secţiilor de votare „indivizi care încercau să cumpere voturi”.

El a subliniat, cu toate acestea, că „niciun alt incident de acest fel nu a fost semnalat în ţară”.

Liderul Raam Mansour Abbas l-a acuzat apoi pe Benjamin Netanyahu de faptul că „minte” prin aceste acuzaţii de fraudă electorală. Miercuri, Likudul a anunţat că a transmis poliţiei, serviciilor de securitate internă Shin Bet şi CEC „sute de mărturii şi de probe de furt electoral în numeroase secţii de vot arabe”.

Partidul a cerut o „anchetă aprofundată” şi urmăriri judiciare împotriva presupuşilor vinovaţi şi o intervenţie imediată a CEC în examinarea acestor acuzaţii.

Alegerile din Israel

În Israel au avut loc primele alegeri organizate după atacurile conduse de Hamas în 7 octombrie 2023 și după distrugerea ulterioară a Fâșiei Gaza de către Israel, precum și declanșarea războiului alături de SUA împotriva Iranului.

Benjamin Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, a condus „cel mai de extremă dreapta guvern din istoria Israelului”. Sub mandatul lui Netanyahu, militanții Hamas au ieșit din Gaza în urmă cu trei ani pentru a ucide aproape 1.200 de persoane, majoritatea civili, în cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului. Aceste alegeri sunt considerate pe scară largă drept un referendum asupra conducerii lui Netanyahu de la momentul acelor atacuri.

Partidele arabe din Israel, Lista Comună şi Raam, ar urma să obţină un număr record de 18 mandate în viitorul Knesset, potrivit exit-pollurilor anunţate după alegerile de marţi, ceea ce ar constitui cea mai mare reprezentare arabă din istorie.