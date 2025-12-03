Bruxelles-ul propune utilizarea activelor ruseşti îngheţate şi împrumuturile UE pentru finanţarea Ucrainei

Comisia Europeană a propus miercuri două soluţii pentru a răspunde nevoilor de finanţare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: împrumuturile UE şi un împrumut pentru reparaţii, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Împrumuturile UE s-ar baza pe bugetul UE ("marja de manevră") în timp ce împrumutul pentru reparaţii ar împuternici Comisia să împrumute solduri de numerar de la instituţiile financiare din UE care deţin active imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei.

Pachet legislativ cu cinci propuneri

Aceste două soluţii sunt susţinute de un set cuprinzător de cinci propuneri legislative, inclusiv o interdicţie referitoare la transferul activelor ruseşti deţinute în mare parte în Belgia înapoi în Rusia. De asemenea, propunerile includ garanţii pentru împrumutul pentru reparaţii, menite să protejeze membrii UE şi instituţiile financiare de posibile măsuri de represalii, precum şi o propunere de modificare care să permită utilizarea bugetului UE pentru a susţine un împrumut acordat Ucrainei.

"Propunem crearea unui împrumut pentru reparaţii, utilizând soldurile de numerar din activele ruseşti blocate în UE, cu garanţii solide pentru statele noastre membre. Creştem costul războiului de agresiune al Rusiei. Iar acest lucru ar trebui să reprezinte un stimulent suplimentar pentru ca Rusia să se implice la masa negocierilor", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Propunerile noastre respectă dreptul internaţional, maximizează presiunea asupra Rusiei şi transmit un mesaj clar că agresiunea sa nu va prevala", a declarat la rândul său comisarul pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis.

Un pachet adaptat nevoilor Ucrainei în evoluție

Pachetul este conceput pentru a răspunde nevoilor de finanţare în continuă evoluţie ale Ucrainei într-un mod flexibil şi eficace, indiferent de situaţia de pe teren, indiferent dacă ţara se află în război sau în pace. Aceasta survine pe măsură ce atacurile Rusiei împotriva Ucrainei şi a infrastructurii sale cresc intens, alături de intensificarea atacurilor de război hibrid în statele membre ale UE şi de incursiunile în spaţiul aerian al UE şi al NATO.

Comisia este pregătită să sprijine Parlamentul European şi Consiliul în realizarea de progrese rapide. Următorul Consiliu European din 18-19 decembrie ar trebui să urmărească obţinerea unui angajament clar cu privire la calea de urmat.

