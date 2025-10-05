Renault face concedieri la nivel global, după pierderi de peste 11 miliarde de euro. Aproape 3.000 de angajați sunt vizați

Stiri externe
05-10-2025 | 08:58
Renault va opri producţia de automobile la o fabrică din Franța. În ce va fi transformată
Shutterstock

Constructorul auto francez Renault plănuieşte să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel mondial, printr-un program de plecări voluntare vizând funcţiile-suport, potrivit newsletterului francez L’Informe, citat de Reuters.

autor
Lorena Mihăilă

Măsura face parte dintr-un plan de economii denumit „Arrow”, care prevede o reducere cu 15% a personalului din departamentele de resurse umane, finanţe şi marketing.

Cele mai multe concedieri ar urma să aibă loc la sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar şi în alte filiale internaţionale.

O sursă apropiată companiei a declarat pentru L’Informe că decizia finală ar putea fi luată până la sfârşitul anului.

Renault a confirmat că analizează măsuri de optimizare a costurilor, dar a precizat că „niciun număr nu a fost stabilit” în această etapă.

„Având în vedere incertitudinile de pe piaţa auto şi mediul extrem de competitiv, confirmăm că explorăm modalităţi de simplificare a operaţiunilor, de accelerare a execuţiei şi de optimizare a costurilor fixe”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Câți angajați sunt în România

La sfârşitul anului 2024, Renault avea 98.636 de angajaţi la nivel global. În ceea ce privește România, numărul acestora era 1.575.

Grupul a raportat în iulie o pierdere netă de 11,2 miliarde de euro în prima jumătate a anului, din care 9,3 miliarde au provenit din deprecierea participaţiei la partenerul japonez Nissan.

Excluzând această ajustare, profitul net s-a redus la 461 milioane de euro, de peste trei ori mai mic decât în perioada similară a anului anterior, pe fondul scăderii pieţei de vehicule utilitare, al costurilor ridicate pentru tranziţia electrică şi al intensificării concurenţei.

Noul director general, François Provost, numit în iulie după plecarea lui Luca de Meo la grupul Kering (deţinătorul Gucci), are sarcina dificilă de a restabili marjele de profit, de a readuce ratingul de credit al Renault la nivelul „investment grade” şi de a găsi soluţii pentru contracararea efectelor tarifelor americane şi a competiţiei tot mai agresive din partea producătorilor chinezi.

Sursa: News.ro

Etichete: romania, Renault, concediere,

Dată publicare: 05-10-2025 08:58

