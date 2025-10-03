SUA, în a treia zi de paralizie bugetară. Trump pregătește concedieri masive și desființarea unor agenții federale

Statele Unite intră în a treia zi de paralizie bugetară, iar administrația Trump avertizează că vor urma concedieri și desființarea unor agenții federale.

Casa Albă a transmis că plănuiește să profite de situație și să-i pedepsească astfel pe democrații ce se opun vehement unui acord în Senat, menit să prelungească finanțarea guvernului federal. Un alt scop este reducerea aparatului bugetar. Așa că, în loc să fie trimiși în concediu fără plată, mii de angajați federali vor fi concediați. Senatul se întrunește din nou vineri și se așteaptă reluarea negocierilor.

Donald Trump a transmis, într-o postare online, că blocajul bugetar oferă administrației ocazia de a elimina uscăturile, risipa și frauda și de a face economii de miliarde de dolari.

Președintele s-a întâlnit joi cu directorul pentru buget de la Casa Albă, Russell Vought, și a spus că va discuta cu acesta despre desființarea unor agenții federale democrate. Printre ele se numără cea pentru protecția mediului, cea care promovează echitatea socială ori cea pentru combaterea sărăciei.

„Nu-mi vine să cred că democrații radicali de stânga mi-au oferit această oportunitate fără precedent. Nu sunt oameni proști, așa că poate acesta este modul lor de a dori, în liniște și rapid, să redea măreția Americii”, a mai scris Trump pe Truth Social.

Omul care îl sfătuiește pe Trump în această chestiune este unul dintre autorii agendei politice ultra-conservatoare „Proiectul 2025”. Documentul recomanda, între altele, demiterea a mii de funcționari federali și înlocuirea lor cu oameni loiali președintelui.

În campanie, Trump s-a delimitat categoric de astfel de propuneri...

Donald Trump, președinte SUA: „N-am nimic de-a face cu Proiectul 2025.”

Însă acum sugestiile par că-i surâd... Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a explicat că urmează concedieri de amploare.

Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe: „Cel mai probabil mii de oameni vor fi concediați. Va fi analizată fiecare agenție federală care promovează valori contrare celor susținute de această administrație și care, credem noi, irosește banii din taxele plătite de americani.”

Miercuri, în prima zi a blocajului federal, Vought a anunțat anularea unor proiecte de mediu în valoare de 8 miliarde de dolari, în 16 state care au votat cu democrata Kamala Harris. Iar în statul New York, un bastion al democraților, au fost înghețate fonduri de 18 miliarde de dolari, alocate pentru două proiecte de modernizare a transportului public.

Pe de altă parte, specialiștii avertizează că vor urma perturbări în furnizarea serviciilor publice, întrucât mii de angajați federali cu atribuții considerate „neesențiale” au fost trimiși acasă. De pildă, Asociația Controlorilor de Trafic Aerian a transmis că se teme pentru siguranța spațiului aerian, întrucât peste 2.300 dintre membrii săi au fost forțați să intre în concediu fără plată.

