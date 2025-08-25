Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova

Ucraina a denunțat luni participarea prin videoconferință a celebrului regizor american Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, considerând că acțiunea cineastului reprezintă ”o insultă” la adresa victimelor invaziei ruse.

Cineastul american, în vârstă de 89 de ani și repudiat de o mare parte a industriei cinematografice din cauza acuzațiilor de agresiune sexuală asupra fiicei sale adoptive, a participat duminică la un eveniment online în cadrul Săptămânii Festivalului Internațional de la Moscova.

Ministerul ucrainean de Externe a scris luni pe rețelele de socializare că participarea celebrului regizor este 'o rușine și o insultă la adresa sacrificiilor făcute de actorii și cineaștii ucraineni care au fost uciși sau răniți de criminalii de război ruși'.

'Woody Allen a ales să închidă ochii la atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi', a denunțat Ministerul ucrainean de Externe, potrivit căruia cultura nu ar trebui să fie utilizată niciodată 'pentru acoperirea crimelor sau ca instrument de propagandă'.

Ucraina, pe care Rusia a atacat-o în februarie 2022, solicită izolarea totală a țării agresoare pe plan internațional, inclusiv în domenii precum cultura și sportul.

Woody Allen și-a exprimat admirația pentru Rusia, la festivalul organizat de apropiații lui Putin

Kievul denunță sistematic participările unor personalități occidentale la evenimente în Rusia, care au rămas totuși foarte rare de la începutul războiului dintre cele două țări.

Woody Allen a fost invitat la o videoconferință organizată duminică în marja celei de-a 47-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Moscova.

Evenimentul a fost moderat de regizorul și actorul rus Fiodor Bondarciuk, un susținător al președintelui Vladimir Putin și, totodată, un cineast care este supus sancțiunilor occidentale din cauza sprijinului său față de războiul împotriva Ucrainei.

În timpul interviului, Woody Allen și-a exprimat admirația pentru activitatea tatălui lui Fiodor Bondarciuk, cunoscutul regizor Serghei Bondarciuk.

De asemenea, Woody Allen a afirmat că ar lua în considerare să filmeze în Rusia dacă i s-ar propune acest lucru, potrivit agenției de presă Ria Novosti.

”Întotdeauna mi-a plăcut cinematografia rusă. Așa că, dacă astfel de propuneri ar exista, m-aș așeza la masă și m-aș gândi la un scenariu despre bunăstarea pe care o poți simți la Moscova și la Sankt Petersburg”, a declarat regizorul american.

Repudiat de lumea civilizată după ce fiica lui adoptivă l-a acuzat de viol

Potrivit agenției Ria Novosti, Woody Allen a evocat și o călătorie ”nu prea agreabilă” întreprinsă în perioada Uniunii Sovietice, adăugând că ”totul s-a schimbat de atunci, iar Rusia a devenit minunată”. Cineastul a evitat totuși să facă declarații pe teme politice.

Woody Allen, un maestru al comediei și satirei sociale, nu mai filmează aproape deloc în Statele Unite.

Aproape toți reprezentanții industriei cinematografice din Statele Unite au renunțat să mai colaboreze cu el după ce una dintre fiicele sale adoptive, Dylan Farrow, l-a acuzat că a agresat-o sexual în perioada copilăriei sale.

