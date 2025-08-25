Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova

Stiri externe
25-08-2025 | 20:41
woody allen
Shutterstock

Ucraina a denunțat luni participarea prin videoconferință a celebrului regizor american Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, considerând că acțiunea cineastului reprezintă ”o insultă” la adresa victimelor invaziei ruse.  

autor
Cristian Anton

Cineastul american, în vârstă de 89 de ani și repudiat de o mare parte a industriei cinematografice din cauza acuzațiilor de agresiune sexuală asupra fiicei sale adoptive, a participat duminică la un eveniment online în cadrul Săptămânii Festivalului Internațional de la Moscova.

Ministerul ucrainean de Externe a scris luni pe rețelele de socializare că participarea celebrului regizor este 'o rușine și o insultă la adresa sacrificiilor făcute de actorii și cineaștii ucraineni care au fost uciși sau răniți de criminalii de război ruși'.

'Woody Allen a ales să închidă ochii la atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi', a denunțat Ministerul ucrainean de Externe, potrivit căruia cultura nu ar trebui să fie utilizată niciodată 'pentru acoperirea crimelor sau ca instrument de propagandă'.

Ucraina, pe care Rusia a atacat-o în februarie 2022, solicită izolarea totală a țării agresoare pe plan internațional, inclusiv în domenii precum cultura și sportul.

Citește și
Woody Allen
Woody Allen şi soţia lui spun că documentarul HBO este o „poveste nemiloasă înţesată cu minciuni”

Woody Allen și-a exprimat admirația pentru Rusia, la festivalul organizat de apropiații lui Putin

Kievul denunță sistematic participările unor personalități occidentale la evenimente în Rusia, care au rămas totuși foarte rare de la începutul războiului dintre cele două țări.

Woody Allen a fost invitat la o videoconferință organizată duminică în marja celei de-a 47-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Moscova.

Evenimentul a fost moderat de regizorul și actorul rus Fiodor Bondarciuk, un susținător al președintelui Vladimir Putin și, totodată, un cineast care este supus sancțiunilor occidentale din cauza sprijinului său față de războiul împotriva Ucrainei.

În timpul interviului, Woody Allen și-a exprimat admirația pentru activitatea tatălui lui Fiodor Bondarciuk, cunoscutul regizor Serghei Bondarciuk.

De asemenea, Woody Allen a afirmat că ar lua în considerare să filmeze în Rusia dacă i s-ar propune acest lucru, potrivit agenției de presă Ria Novosti.

”Întotdeauna mi-a plăcut cinematografia rusă. Așa că, dacă astfel de propuneri ar exista, m-aș așeza la masă și m-aș gândi la un scenariu despre bunăstarea pe care o poți simți la Moscova și la Sankt Petersburg”, a declarat regizorul american.

Repudiat de lumea civilizată după ce  fiica lui adoptivă l-a acuzat de viol

Potrivit agenției Ria Novosti, Woody Allen a evocat și o călătorie ”nu prea agreabilă” întreprinsă în perioada Uniunii Sovietice, adăugând că ”totul s-a schimbat de atunci, iar Rusia a devenit minunată”. Cineastul a evitat totuși să facă declarații pe teme politice.

Woody Allen, un maestru al comediei și satirei sociale, nu mai filmează aproape deloc în Statele Unite.

Aproape toți reprezentanții industriei cinematografice din Statele Unite au renunțat să mai colaboreze cu el după ce una dintre fiicele sale adoptive, Dylan Farrow, l-a acuzat că a agresat-o sexual în perioada copilăriei sale.

Fiica vitregă a lui Woody Allen îl acuză că a molestat-o: M-a abuzat sexual. Minte

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, moscova, festival de film, lauda, Woody Allen, invitatie,

Dată publicare: 25-08-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
„Nu a violat-o, a fost doar un sărut prietenesc”. Regizorul Woody Allen îl apără pe Luis Rubiales
Stiri externe
„Nu a violat-o, a fost doar un sărut prietenesc”. Regizorul Woody Allen îl apără pe Luis Rubiales

Regizorul american Woody Allen a minimalizat luni, într-un interviu acordat cotidianului spaniol El Mundo, gestul lui Luis Rubiales, care a sărutat-o pe jucătoarea Jennifer Hermoso la decernarea Cupei Mondiale feminine la fotbal.

Woody Allen şi soţia lui spun că documentarul HBO este o „poveste nemiloasă înţesată cu minciuni”
Stiri Mondene
Woody Allen şi soţia lui spun că documentarul HBO este o „poveste nemiloasă înţesată cu minciuni”

Woody Allen şi soţia lui au transmis că documentarul despre acuzaţiile de abuz care i-au fost aduse cineastului, lansat de HBO duminică, este o „poveste nemiloasă înţesată cu minciuni”, scrie news.ro.

Fiica vitregă a lui Woody Allen îl acuză că a molestat-o; „M-a abuzat sexual. Minte”
Stiri externe
Fiica vitregă a lui Woody Allen îl acuză că a molestat-o; „M-a abuzat sexual. Minte”

În contextul avalanşei de acuzaţii din ultimele luni, privind abuzuri sexuale, fiica adoptată a lui Woody Allen face dezvăluiri.

Robert De Niro, la Cannes, la proiectia peliculei
Stiri Mondene
Robert De Niro, la Cannes, la proiectia peliculei "Hands of Stone". Susan Sarandon l-a criticat dur pe Woody Allen

Festivalul de la Cannes continua si in aceste zile sa fie gazda numelor mari ale cinematografiei mondiale. Regizorul Jeff Nichols aduce la Cannes drama unei iubiri interrasiale.
Stiri Mondene
"Am platit pensie alimentara pentru fiul lui Sinatra?". In plin scandal sexual, Woody Allen contraataca in NY Times

Cineastul american Woody Allen, care a calificat drept "absurde" acuzatiile de agresiune sexuala formulate impotriva sa, a spus ca Ronan, care este considerat fiul lui biologic cu actrita Mia Farrow, ar putea fi de fapt copilul lui Frank Sinatra.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59