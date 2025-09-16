Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani. A primit de două ori premiul Oscar

Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, scrie Reuters.

Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK, a împărtăşit vestea într-o declaraţie pentru The New York Times. Ea a spus că Redford a murit în somn în munții Utah, dar nu a precizat cauza exactă a decesului.

O carieră strălucită

Actorul devenit regizor - care a avut o carieră strălucită în filme precum „Butch Cassidy şi Sundance Kid”, „The Way We Were”, „The Sting”, „Three Days of the Condor” şi „All the President’s Men” - a lucrat mai rar atât în faţa, cât şi în spatele camerei în ultimii ani, scrie Variety.

Ultima sa apariţie ca actor a fost în „Avengers: Endgame”, în care a reluat rolul secretarului Alexander Pierce şi s-a alăturat altor veterani Marvel, precum Michael Douglas şi Tilda Swinton.

Redford a avut roluri principale în „A Walk in the Woods”, care a devenit un succes indie, în timp ce „The Old Man & the Gun” din 2018 a primit recenzii pozitive. De asemenea, a fost producător executiv la numeroase proiecte de televiziune, cel mai recent fiind thrillerul AMC „Dark Winds”.

În perioada de glorie a anilor '70, puţini actori aveau carisma lui Redford, ajutat în mod considerabil de alura sa şi zâmbetul de milioane de dolari. Prin activismul său ecologic, abordarea anti-establishment a realizării de filme şi eforturile sale în furnizarea unei platforme pentru regizorii independenţi, Redford a reuşit să-şi folosească celebritatea pentru a submina status quo-ul, promovând în acelaşi timp propria agendă creativă.

„Un actor foarte instinctiv”

La fel ca Gary Cooper, Gregory Peck şi Steve McQueen, Robert Redford nu s-a remarcat niciodată printr-o gamă deosebit de largă de roluri ca actor, dar, în perioada de glorie, puţini se puteau compara cu el ca star de cinema.

„Este un actor foarte instinctiv şi impulsiv”, a declarat regretatul Sydney Pollack pentru Variety în 2002. „Nu cred că există ceva studiat sau premeditat în munca lui. Este opusul actorului care vrea să repete şi să fixeze lucrurile”.

Robert Redford, actor, regizor, producător şi filantrop, s-a născut pe 18 august 1936, în Santa Monica. A jucat în peste 70 de filme artistice şi de televiziune, iar printre acestea se numără „Jeremiah Johnson" (1972), satira politică „Candidatul" (1972), „Cei mai frumoşi ani/ The Way We Were" (1973) şi „Cacealmaua/ The Sting" (1973), rol pentru care a fost nominalizat la premiul Oscar.

Pe parcursul anilor 1974 - 1976, Redford a fost prezent în box office cu filmele „Marele Gatsby/ The Great Gatsby" (1974), „Marele Waldo Pepper/ The Great Waldo Pepper" (1975) şi „Cele trei zile ale Condorului/ Three Days of the Condor" (1975). Popularul şi aclamatul „Toţi oamenii preşedintelui" (1976), regizat de Alan J. Pakula şi scris de William Goldman, a fost un film ce a costituit un punct de reper pentru Redford.

A primit de două ori premiul Oscar

A primit premiul Oscar de două ori - în 1981, pentru regia filmului „Oameni obişnuiţi/ Ordinary People", şi în 2003, pentru întreaga sa activitate.

El mai deţine în palmares 6 Globuri de Aur, între care Cecil B. DeMille Award, un trofeu BAFTA, primit pentru rolul din „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), un premiu David Di Donatello şi un Leu de Aur onorific.

Redford a mai primit un premiu César onorific, precum şi Legiunea de Onoare, cea mai înaltă recunoaştere a Franţei.

A fost recompensat cu Presidential Medal of Freedom de către preşedintele Obama în 2016.

