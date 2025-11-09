Celebrul regizor Francis Ford Coppola a fost nevoit să își vândă insula Belize, ca să acopere pierderile filmului Megalopolis

După ce a pierdut milioane de dolari din proiectul său de suflet, ”Megalopolis”, celebrul regizor Francis Ford Coppola a fost nevoit să vândă din bunurile sale, ca să acopere pierderile financiare.

De data aceasta, este vorba despre o insulă privată din Belize, unde Coppola, în vârstă de 85 de ani, își petrecea frecvent vacanțele.

Zona, numită Coral Caye, are o suprafață de 10.000 de metri pătrați, o lungime de aproape 13 kilometri, se află la 25 de minute cu barca de continent și este autonomă, fiind dotată cu rezervoare de apă și panouri solare. În ultimii nouă ani, regizorul filmului ”Nașul” a închiriat-o, însă acum a vândut-o pentru 1,8 milioane de dolari.

„Domnul Coppola a fost foarte trist să vadă că contractul său de închiriere a ajuns la final. El prețuia timpul petrecut pe această insulă paradisiacă, care era un loc special pentru el.”, a declarat Peter McLean de la Corcoran Group pentru Mansion Global, potrivit Hollywood Reporter.

Decizia regizorului vine după ce câștigătorul premiului Oscar a cheltuit 120 de milioane de dolari din banii proprii pentru a realiza filmul Megalopolis, care a fost un eșec la box-office, încasând doar 14,4 milioane de dolari în întreaga lume. Filmul i-a avut în distribuție pe Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel și Jon Voight.

La premiera filmului la Festivalul de Film de la Cannes din 2024, regizorul a vorbit despre această producție costisitoare. „Copiii mei, fără excepție, au cariere minunate fără a fi bogați. Suntem bine. Nu contează. Toți cei de aici: banii nu contează. Ce contează sunt prietenii. Un prieten nu te va dezamăgi niciodată. Banii se pot evapora.”, a spus Coppola.

Cu toate acestea, când a apărut într-un episod al podcastului Tetragrammaton în martie, Coppola a dezvăluit că este falit.

„Nu am niciun ban pentru că am investit toți banii pe care i-am împrumutat pentru a realiza Megalopolis”, a spus el. „Practic, s-au dus. Cred că se vor recupera în 15 sau 20 de ani, dar acum nu îi mai am.”

Înainte de asta, regizorul filmului Apocalypse Now a fost nevoit să-și vândă ceasul F.P. Journe, unic în felul său, care valora cel puțin 1 milion de dolari, pentru a-și acoperi pierderile financiare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













