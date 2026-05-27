Anunțul a fost făcut vineri, într-o reuniune cu ușile închise a directorilor politici din NATO, de către consilierul Pentagonului, Alexander Velez-Green, potrivit a doi diplomați ai Alianței, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Reducerea face parte dintr-un demers mai vechi al președintelui american Donald Trump de a diminua rolul Statelor Unite într-o alianță pe care a criticat-o în repetate rânduri ca fiind inutilă pentru Washington. Totodată, măsura evidențiază orientarea strategică a administrației americane către alte regiuni, precum Indo-Pacificul.

Trump a provocat îngrijorare în rândul aliaților europeni după ce a anunțat retragerea a 5.000 de militari din Germania, măsură care s-a dovedit ulterior că includea și 4.000 de soldați din Polonia. Ulterior, acesta și-a schimbat poziția și a declarat că va trimite încă 5.000 de militari în Polonia.

Diplomații au precizat că amploarea exactă a reducerilor nu este încă stabilită și că SUA nu au prezentat un calendar pentru aceste măsuri. Totodată, Washingtonul a transmis aliaților că nu vor exista schimbări privind capacitatea sa de descurajare nucleară.

„Nu au fost oferite detalii exhaustive, dar acum lucrurile sunt mult mai clare”, a declarat un al treilea diplomat NATO, sub protecția anonimatului.

„Totul va depinde de capacitatea celorlalți aliați de a veni cu alternative. Unele capabilități nu sunt afectate, altele vor dispărea complet, iar altele ar putea fi reduse la jumătate sau chiar la o treime”, a spus acesta.

Diplomatul a adăugat că „calendarul este mai complicat, deoarece este legat de credibilitatea descurajării și apărării”, subliniind că nici în SUA nu a fost luată încă o decizie definitivă.

Aliații europeni și SUA ar urma să discute în continuare subiectul la conferința NATO privind generarea de forțe, programată luna viitoare. La această reuniune, planificatorii militari naționali stabilesc ce capabilități pot pune la dispoziția Alianței și în ce condiții.

În cadrul sistemului NATO Force Model, statele membre indică periodic efectivele și echipamentele pe care le pot aloca operațiunilor NATO. Deși aceste informații sunt strict confidențiale, Washingtonul dorește acum reducerea acestor angajamente.

Jennifer Kavanagh, director pentru analiză militară la centrul de cercetare Defense Priorities din Washington, a afirmat că aceste reduceri vor crea goluri greu de acoperit rapid, în special în cazul submarinelor și bombardierelor strategice.

Totuși, ea consideră că Europa nu trebuie să înlocuiască aceste capabilități în mod identic.

„Important nu este ca Europa să compenseze exact ceea ce pierde, ci să identifice de ce are cu adevărat nevoie pentru propria apărare și să investească în acele capabilități. Europa poate realiza acest lucru în aproximativ cinci ani”, a spus Kavanagh.

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a transmis, vineri, miniștrilor de externe ai NATO că noi reduceri ale prezenței militare și ale armamentului american în Europa sunt în pregătire, asigurând însă că acestea vor fi realizate în coordonare cu aliații.

„În cadrul Alianței se știe foarte bine că prezența militară a SUA în Europa va fi ajustată. Acest proces este deja în desfășurare și este realizat în coordonare cu partenerii noștri”, a declarat Rubio în orașul suedez Helsingborg.

„Nu spun că vor fi încântați de această decizie, dar cu siguranță sunt conștienți de ea”, a adăugat oficialul american.