Transelectrica, operatorul naţional de transport şi de sistem din România, anunţă că proiectul cablului submarin din Marea Neagră, unul dintre cele mai importante programe energetice din regiune, intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România şi Georgia, informează News.ro.

Proiectul a ajuns la acest punct după semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Transelectrica şi Georgian State Electrosystem (GSE).

Prin cablul submarin de înaltă tensiune care va traversa Marea Neagră, energia electrică va putea circula între cele două ţări. Se deschide, practic, o nouă rută de transport al energiei către Uniunea Europeană.

„Unul dintre cele mai importante proiecte energetice din regiune continuă să prindă contur. După semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Transelectrica şi Georgian State Electrosystem (GSE), parteneriatul intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România şi Georgia”, se arată într-un comunicat al Transelectrica.

Cablul submarin de înaltă tensiune din Marea Neagră va avea 1.155 de kilometri lungime

Pentru România, acest proiect înseamnă o reţea electrică mai bine interconectată, acces la noi surse de energie, creşterea securităţii energetice, integrarea unei cantităţi mai mari de energie din surse regenerabile, precum şi un rol tot mai important în infrastructura energetică europeană.

În ceea ce priveşte Transelectrica, demersul reprezintă încă un pas important în dezvoltarea unei infrastructuri moderne şi în întărirea cooperării internaţionale, pentru un sistem energetic pregătit pentru provocările viitorului, susţin reprezentanţii companiei.

Proiectul Cablului Submarin al Mării Negre prevede construirea unei legături digitale şi de transport electric subacvatic de înaltă tensiune între Anaklia, Georgia şi Constanţa, România. Planul include o linie de 1.155 de kilometri, din care 1.115 km sub apă şi 40 pe uscat, care ar urma să aibă o capacitate de 1.300 MW.