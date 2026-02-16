Forțe oculte de pe tot Pământul îi vor răul lui Viktor Orban, care se declară amenințat de capitalul global, companii petroliere, bănci, forțele politice de stânga de pretutindeni și Bruxelles – toți complotând pentru a instala un nou guvern în Ungaria.

”Capitalul global, care până acum acţiona doar din culise, a ieşit acum în mod deschis în lumina reflectoarelor”, scrie agenția maghiară de presă Hirado, care citează declarațiile făcute de Viktor Orban în campania sa electorală.

”În faţa noastră stă nedeghizată şi în deplină lumină capitalul global. Şi ei ştiu că miza este mare. Este clar ca lumina zilei că afaceriştii petrolieri, lumea bancară şi elita de la Bruxelles se pregătesc să formeze guvernul în Ungaria”, a spus Viktor Orban. Pentru prima dată însă, liderul prorus de la Budapesta menționează explicit și numele ”dușmanilor” săi globaliști – o companie petrolieră britanică și o bancă austriacă, prezentă și în România.

Premierul suveranist maghiar ”a adăugat că forţele politice de stânga, care acţionează acum sub denumirea de Partidul Tisza SRL, au primit deja finanţări de ordinul miliardelor, vor fi avangarda lor şi vor îndeplini aşteptările celor care îi finanţează, motiv pentru care au încheiat acorduri cu Shell şi Erste Bank”.

Viktor Orban: Shell, Erste și Bruxelles se folosesc de ucraineni pentru a câștiga bani din vărsarea de sânge

”Shell, împreună cu celelalte companii energetice, vor pur şi simplu să-şi recupereze banii. Erste şi băncile vor acelaşi lucru, iar Bruxelles-ul îşi cere partea pentru a o putea da Ucrainei. Shell, Erste şi Bruxelles-ul sunt într-o alianţă de război”, a declarat Viktor Orban.

Potrivit prim-ministrului ungur, ”ei sunt cei care câştigă bani de pe urma vărsării de sânge, ei sunt cei care au interesul ca luptele să continue. Desigur, ei nu participă la lupte, în acest scop îi au pe ucraineni şi, dacă va fi necesar, inclusiv pe popoarele vecine din Europa Centrală”.

Viktor Orban susține că ”unul dintre principalii câştigători ai războiului este compania Shell: a obţinut venituri de 10 miliarde de dolari de pe urma războiului şi a sancţiunilor impuse Rusiei. Obiectivul acesteia este să taie accesul Ungariei la ţiţeiul şi gazele naturale ruseşti, să crească preţurile şi să-şi multiplice profiturile şi în Ungaria”.

Controversatul politican consideră că ”celor enumeraţi nu le pasă că gospodăriile şi întreprinderile maghiare nu vor putea prelua aceste poveri financiare. Astăzi, maghiarii plătesc în medie 250.000 de forinţi (3.365 de lei) anual pentru utilităţile publice, în timp ce această sumă este de 800.000 de forinţi (10.770 de lei) în Polonia şi 1 milion de forinţi (13.463 de lei) în Cehia”.

Viktor Orban deplânge soarta ”europenilor nefericiți”

„Acesta este viitorul pe care Shell ni-l rezervă, motiv pentru care a şi delegat propriul reprezentant într-un guvern despre care speră că se va forma”, mai spune premierul maghiar.

Și Viktor Orban continuă: ”Guvernul de coloratură naţională a impozitat băncile şi multinaţionale, iar ele s-au săturat de această situaţie, s-au săturat de guvernul de coloratură naţională şi de guvernarea favorabilă populaţiei, ele vor să-şi recupereze banii. Prin urmare, Erste Bank a delegat un candidat la o funcţie de ministru în guvernul despre care speră că se va forma”.

Viktor Orbán a adăugat că băncile multinaţionale profită şi ele de război, deoarece Bruxelles-ul sprijină financiar Ucraina din împrumuturile contractate de la acestea.

Între timp, „europenilor nefericiţi li se sugerează că banii lor servesc unei cauze nobile, însă fondurile colectate umplu doar seifurile companiilor multinaţionale occidentale”, a afirmat Viktor Orban.