Posibil chiar la proiectele lui Elon Musk, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Aproape de Brașov, la Feldioara, se află fabrica de prelucrare a concentratelor de uraniu, o filială a Nuclearelectrica. Uzina este într-o zonă ascunsă de ochii lumii, într-o pădure. Acolo ar urma să fie procesate pământuri rare, aduse din Groenlanda, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Dacă lucrurile merg așa cum le-am stabilit, să avem și o construcție nouă pentru a crește capacitatea de rafinare. Pentru că, la final, produsele obținute, fie să le folosim în industria aeronautică din România, fie să le ducem înapoi în Statele Unite ale Americii la producția de sateliți și alte elemente aerospațiale. Beneficiarii finali ai materiilor produse în România vor fi companiile deținute de Elon Musk, inclusiv cea care produce astăzi sateliți, SpaceX.

Pentru asta, Nuclearelectrica s-a înțeles să formeze o asociere cu americanii de la Critical Metals, care lucrează cu o mină din Groenlanda. Acolo se află unul dintre cele mai mari zăcăminte de pâmânturi rare, foarte căutate la nivel global.

Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente chimice aflate pe lista celor 34 de materii prime critice ale Uniunii Europene. Sunt esențiale pentru tehnologia modernă – de la telefoane și baterii, până la turbine eoliene și echipamente militare.

România deține, printre altele, grafit, magneziu și pământuri rare, iar trei proiecte din Gorj, Hunedoara și Bihor au fost declarate de Comisia Europeană strategice în 2025.

Numărul proiectelor strategice se va extinde, pentru că Uniunea Europeană vrea să-și micșoreze importurile de materii critice extracomunitare cu 30% în următorii patru ani.

Siobhan McGarry, purtător de cuvânt, Comisia Europeană: Aceste proiecte vor ajuta la securizarea materiilor necesare pentru energia verde, tehnologii digitale, apărare în timp ce va consolida lanțurile valorice europene și locurile de muncă.

În prezent, China domină sectorul, iar Statele Unite sunt și ele în cursa pentru a-și asigura aprovizionarea cu aceste resurse valoroase. Dacă proiectul de la Feldioara se va concretiza, România ar avea un lanț integrat în sectorul pământurilor rare, de la extracție până la consum.