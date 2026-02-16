Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul de luni al sportivilor români

Programul probelor cu participare românească de luni, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina.

Ioana Andreescu

De la ora 11.00, în proba de bob 2, vor evolua Mihai Tentea şi George Iordache.

La schi alpin, slalom, în manşa 1, de la ora 11.00, va intra în concurs Alexandru Ştefănescu.

Andrei Cacina şi Mihnea Spulber vor evolua în proba de sărituri cu schiurile - superteam, de la ora 20.00.

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă.

Delegaţia României la JO Milano Cortina:

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 au început cu o ceremonie grandioasă în Italia. România, reprezentată de 29 de sportivi

Sursa: News.ro

