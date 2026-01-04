China cere eliberarea imediată a lui Maduro. Beijingul acuză SUA de încălcarea dreptului internațional

04-01-2026 | 09:09
Maduro
AFP

Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat, duminică dimineaţă, că Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri.

Sabrina Saghin

Într-un comunicat publicat pe site-ul său web, ministerul a indicat că Statele Unite ar trebui, de asemenea, să asigure securitatea personală a lui Nicolas Maduro şi Cilia Flores, afirmând că expulzarea lor încalcă dreptul internaţional.

Sâmbătă, China a condamnat acţiunea Statelor Unite în Venezuela într-o declaraţie emisă de Ministerul de Externe care foloseşte termeni categorici.

„China este profund şocată şi condamnă cu fermitate utilizarea flagrantă a forţei de către SUA împotriva unui stat suveran şi trece la acţiune împotriva preşedintelui său, Nicolás Maduro”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului într-o postare pe X.

Anterior, China îşi avertizase cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe.

